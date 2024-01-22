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Farkı bir lezzet arayanlara özel! Sebzeli mücver tarifleri

Mücver hepimizin severek yediği tadına doyulmaz bir lezzet. Ancak hep aynı tatlardan sıkılan ve farklı seçeneklere açık olanlar için mücveri farklı şekillerde yapmak da mümkün. İşte birbirinden lezzetli 3 farklı sebzeli mücver tarifi...

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:54
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FARKI BİR LEZZET ARAYANLARA ÖZEL!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alışılagelmiş mücver tarifinin dışına çıkıp, sizlere farklı sebzelerle çeşit çeşit mücverler hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KÖZLENMİŞ BİBER MÜCVERİ

MALZEMELER

  • 4 adet közlenmiş kırmızıbiber
  • 2 adet haşlanmış patates
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber


YAPILIŞI: Közlenmiş biberleri küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.



ISPANAK MÜCVERİ

MALZEMELER

  • 1 kg. ıspanak
  • 2 baş soğan
  • 3 yumurta
  • Sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI: Ispanaklar temizlenip yıkandıktan sonra 10 dakika sıcak suda bekletilip yumuşaması sağlanır. İnce kıyılmış soğanlar ile 5-6 dakika sıvı yağ ilave edilerek kavrulur. Karışım soğuduktan sonra yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave edilerek yumuşak bir karışım elde edilir. Kaşıkla kızgın yağa dökülerek kızartılır.



PANCAR MÜCVERİ

MALZEMELER

  • 1 adet yumurta
  • 10 dal maydanoz
  • 4 çorba kaşığı un
  • 2 adet orta boy pancar
  • 1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
BULAMAK İÇİN:
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 adet çırpılmış yumurta
KIZARTMAK İÇİN:
  • Sıvı yağ
YAPILIŞI: Pancarı rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz pancarların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri çırpılmış yumurtaya, galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.

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