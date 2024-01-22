Farkı bir lezzet arayanlara özel! Sebzeli mücver tarifleri

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alışılagelmiş mücver tarifinin dışına çıkıp, sizlere farklı sebzelerle çeşit çeşit mücverler hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KÖZLENMİŞ BİBER MÜCVERİ
MALZEMELER
YAPILIŞI: Közlenmiş biberleri küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.
ISPANAK MÜCVERİ
MALZEMELER
YAPILIŞI: Ispanaklar temizlenip yıkandıktan sonra 10 dakika sıcak suda bekletilip yumuşaması sağlanır. İnce kıyılmış soğanlar ile 5-6 dakika sıvı yağ ilave edilerek kavrulur. Karışım soğuduktan sonra yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave edilerek yumuşak bir karışım elde edilir. Kaşıkla kızgın yağa dökülerek kızartılır.
PANCAR MÜCVERİ
MALZEMELER