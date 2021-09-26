Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba yoğun ilgi

Aktarcılık yapan Tuncay Tezcan, hünnabın faydalarını anlattı. Hünnap meyvesinin tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmediğini belirten Tezcan, "Hünnap özellikle sonbaharın ilk başlarında çıkan bir meyve. Akdeniz iklimlerinde yetişen bir meyve ama Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyünde de yetişiyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir meyve. Piyasada yaklaşık 1 ay kadar bulunuyor. Bu süre zarfında vatandaşların yiyebileceği kadar yemesi gereken bir meyvedir hünnap. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var" diye konuştu.

"ÖLÜMSÜZLÜK ŞURUBU"

Hünnap meyvesinin daha çok Çin'de tüketildiğini söyleyen Tezcan, kompostosunun da yapıldığını ve adına da halk arasında "ölümsüzlük şurubu" denildiğini ifade etti. Hünnabın fiyatına da değinen Tezcan, "Hünnap özellikle Çin'de çok tüketilen bir meyvedir. Hünnabı komposto şeklinde de uyguluyorlar. Kompostosuna da 'ölümsüzlük şurubu' diyorlar. Hünnap Çin'de her akşam yemeklerin yanında tüketilen bir meyvedir.