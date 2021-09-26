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Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba yoğun ilgi

Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" diye adlandırdığı hünnabın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlara göre fazla tanınmayan hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, zayıflamaya yardım ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve strese de iyi geliyor. Sonbaharın gelmesiyle hasadı yapılan hünnap, ekim ayı sonuna kadar tezgahlarda yerini alıyor.

İHA
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Giriş Tarihi: 26.09.2021 13:02
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN HÜNNABA YOĞUN İLGİ

Aktarcılık yapan Tuncay Tezcan, hünnabın faydalarını anlattı. Hünnap meyvesinin tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmediğini belirten Tezcan, "Hünnap özellikle sonbaharın ilk başlarında çıkan bir meyve. Akdeniz iklimlerinde yetişen bir meyve ama Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyünde de yetişiyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir meyve. Piyasada yaklaşık 1 ay kadar bulunuyor. Bu süre zarfında vatandaşların yiyebileceği kadar yemesi gereken bir meyvedir hünnap. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var" diye konuştu.

"ÖLÜMSÜZLÜK ŞURUBU"

Hünnap meyvesinin daha çok Çin'de tüketildiğini söyleyen Tezcan, kompostosunun da yapıldığını ve adına da halk arasında "ölümsüzlük şurubu" denildiğini ifade etti. Hünnabın fiyatına da değinen Tezcan, "Hünnap özellikle Çin'de çok tüketilen bir meyvedir. Hünnabı komposto şeklinde de uyguluyorlar. Kompostosuna da 'ölümsüzlük şurubu' diyorlar. Hünnap Çin'de her akşam yemeklerin yanında tüketilen bir meyvedir.

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