Film gibi ama gerçek: 1,5 yıl arayla evlat edinilen çocuklar biyolojik olarak da kardeş çıktılar

2004 yılında, bir kardiyoloji teknisyeni, Vicky dediği Victoria'yı ise Richmond Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bir tuvalette buldu. Hemşire Claudia Beadle, "Tuvalet tankının altında bulunan bölmeyi açtım. Onu kucağıma aldım ve kliniğe koştum" dedi.

Her iki kardeş de kısa süre önce evlat edinildiklerini öğrendikten sonra, onları evlat edinen anneleri Angela onlar için bir DNA testi ayarladı ve ardından bu inanılmaz durumu keşfettiler.

Salı günü, kardeşler hastanede onları bulan insanlarla özel bir buluşma gerçekleştirdi.

Victoria, 15 Ağustos Salı günü Claudia ile bulunduğu hastanede yeniden bir araya geldikten sonra şunları söyledi: "Buraya yürümek duygusaldı ve biraz bunaltıcıydı, ancak kaldığım yeri görmek ve Claudia'nın harika biri olduğunu ve bu kadar iyi davrandığını bilmek güzeldi."

"Hayatım boyunca Claudia'yı annemin yakın arkadaşı olarak tanıdım," diye ekledi.

Victoria, "Kardeşimin benimle biyolojik olarak eşleştiği, biyolojik kardeşim olduğunu öğrendim." dedi. "Bu sonuç inanılmazdı ve hiç beklemiyorduk."

Frank, kız kardeşi haberi paylaşmak için aradığında eve gittiğini söyledi. "Hayatım boyunca biyolojik kardeşimle yaşadığımı bilmiyordum" diye ekledi. Bu delilik."