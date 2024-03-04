"Fıtık mıyım?" sorusunu cevabı bu belirtide! Eğer bacağınızda...

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, belden bacağa doğru yayılan ağrı ve uyuşmanın bel fıtığının habercisi olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar, en sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında olan bel ağrısının kalçadan bacaklara vuruyorsa dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, bel ağrısı sebeplerinden olan bel fıtığı hakkında bilgiler vererek yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden sağlık sorununa dikkat çekti.

"KALÇADAN BACAĞA VURAN AĞRINIZ VARSA BEL FITIĞI OLABİLİRSİNİZ

Bel fıtığının her yaşta meydana gelebileceğini belirten Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Genel olarak belden bacağa doğru yayılan ağrı ve uyuşmanız var ise bel fıtığı olabilirsiniz. Bu için sağlık kuruluşuna başvurarak kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bugün toplumda çok sık görülen sağlık sorunlarından olan bel fıtığı çoğu hastamızda ilk başta bel ağrısı ile başlar. Tıp dilinde lomber disk hernisi olarak tanımlanan bel fıtığı oluşumuna yol açan bu durum, omurgadan geçen sinirlerin basıya uğramasına da neden olmaktadır. Hemen her yaşta ortaya çıkabilen bel fıtığı sıklıkla çok daha hareketli olan L4-L5 ve L5-S1 omur aralarında görülür" dedi.