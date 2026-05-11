Gece gündüz dizi izleyenler risk altında! Dijital obezite alarmı verildi

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Betül Demir Evcimen, ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığına karşı 'dijital detoks' tavsiyesinde bulundu. Uluslararası alanda yayımlanan 'Dijital Obezite Ölçek Geliştirme', Dijital Obezite ile Dijital Okuryazarlık İlişkisinin Belirlenmesi' ve 'Dijital Detoks, Dijital Diyet ile İlgili Çalışmaların Meta Analizi' gibi bilimsel makalelere katkı sağlayan Evcimen; dijital araçlar ve veri kaynaklarından içerik, bildirim veya bilginin gereğinden fazla alınmasının, 'dijital obezite'ye neden olduğunu söyledi. Dijital obeziteyi çağın en büyük tehlikelerinden biri olarak niteleyen Evcimen, "Telefonsuz kaldığınızda veya internet kesildiğinde kaygı durumu yaşıyorsanız, çeşitli platformlardaki dizi gibi içerikleri üst üste izliyorsanız, fotoğrafınızı çekip sosyal medyada paylaşıyor, yorum ve beğenileri sıklıkla takip ediyorsanız dijital obezite eğiliminde olduğunuzu söyleyebiliriz" dedi. Evcimen, dijital dünyanın her yaştan bireyi etkisi altında aldığını ancak sosyal medya, oyun gibi içeriklere en fazla maruz kalan kesimin ise gençler olduğunu dile getirerek, 'dijital dünya'ya doğan çocukların da risk altında olduğunu kaydetti.