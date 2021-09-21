Gelecek 30-40 yılın en önemli sağlık sorunu

"21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Bilge, bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimerın, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığı olduğunu belirtti. Alzheimer hastalığının, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu anlatan Bilge, "Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıklığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir. Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve Alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmaktadır" dedi.