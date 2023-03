Gençler arasındaki yeni tehlike: "Eko anksiyete"

Konuşmaya teşvik edin

How to Talk to Your Kids About Climate Change (Çocuklarınızla iklim değişikliği hakkında nasıl konuşmalısınız) isimli kitapta anne-babalara anasınıfından itibaren gençlik yaşlarına kadar çocukların anksiyetesini azaltmak ve iklim değişikliği konusunda aktif rol almaları için neler yapılabileceğini anlatıyor: "Çocuklar size sorularla geldiğinde onlara gerçeği söylemelisiniz. Çocuklar güçlüdür. 10-13 yaşlarına geldiğinde iklim değişikliğini öğrenmiş oluyor. Onları öğretmenleri, komşuları, aile üyeleriyle iklim değişikliğini konuşmaları için teşvik edin. Dünyanın her yerinde iklim krizi üzerine çalışan bilim insanları, iş insanları, örgütler, hükümet yetkilileri olduğunu hatırlatın."