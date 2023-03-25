Gençler arasındaki yeni tehlike: "Eko anksiyete"



2021 yılında 10 ülkeden 10 bin 16-25 yaş arası çocuk ve gencin katıldığı küresel bir anket düzenledi. Katılımcıların yüzde 60'a yakını iklim değişikliği hakkında çok ya da aşırı endişeli olduğunu belirtti. Yüzde 75'i geleceği ürkütücü bulurken yüzde 56'sı insanlığın sonunun yaklaştığı görüşünde. Yüzde 39'unun çocuk sahibi olmak konusunda tereddütleri var. Yüzde 58'i hükümetlerin kendilerine veya geleceklerine ihanet ettiğini düşünüyor.

Eko-anksiyete her ne kadar zorlayıcı bir duygu olsa da aynı zamanda rasyonel bir endişe. 10 yaşında bir çocuğun "100 yıl sonra dünya yanıp kül mü olacak?" sorusu bir fantezi değil.



İngiltere'de çok yeni yapılan bir araştırma 16 ila 24 yaş gençlerin iklim değişikliğinin yarattığı kaygı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirlendi. Araştırmaya katılan gençlerden biri olan Oliver Marsden isimli genç, "Tüm yiyeceklerle ilgili şüphe duyuyorum, uçağa bindiğimde, evde ısıtıcıyı açtığımda, laptopumu şarj ettiğimde büyük bir suçluluk hissediyorum" diyor.

Marsden, uzun süre evden çıkmakta güçlük çekti. Evden çıktığı hayata karıştığı esnada iklim krizini tetiklediğiyle ilgili endişeler yaşamaya başladı. 2017 yılında, eko anksiyete yaşadığına dair teşhis kondu. Oliver Marsden, İngiltere'de bu durumdan zarar gören ve bu nedenle uykusuzluk, stres ve depresyon geçiren gençlerden sadece biri...