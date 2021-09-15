Gerçek Rapunzel ile tanışmak ister misiniz? Saçları tam 1 metre 72 santim!

Rusya, Banaul'dan 34 yaşındaki Daira Gubanova, en uzun bukleleri kimin elde edebileceğini görmek için bir arkadaşıyla meydan okumaya girişti ve 14 yaşındayken saçlarını uzatmaya başladı. O zamandan beri, saçlarını uzatan Daira, şimdi 172 cm ölçülerinde olan bukleleri ile 17 yılını alan bir başarıya imza attı.

"SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ TOPLUYOR"

Daira, saçlarını sergilediği Instagram sayfasında (@dashik_gubanova) 184.000'den fazla takipçi topladı. Daira'nın takipçileri, Instagram gönderilerinde uzun saçlarını gururla sergilerken, muhteşem saçları için sıklıkla övgü yağmuruna tuttu. Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Sen benim en sevdiğim çarpıcı, nefes kesen harika, çok uzun saçlı Tanrıçasın" veya "Kesinlikle muhteşem ve çok güzel." yorumları sıklıkla alıyor. Üstelik 11 yaşındaki kızı Evelina da bazı gönderilerinde yer alıyor ve kızı da saçlarını annesi kadar uzatmayı planlıyor.

Havaalanı güvenliğinde çalışan ve yandan saç modellemesi yapan Daira, Jam Press'e "14 yaşıma kadar dizlerimin hemen üstünde uzun saçlarım vardı" dedi. "Çok kısa kestim ve sonra saçımı boyamaya başladım. "Bir gün bir arkadaşım bana saçımı onunki kadar uzatamayacağıma inandığını söyledi, ben de ona meydan okumaya karar verdim ve daha da uzattım." diyerek tüm süreci anlattı.

"SAÇLARI İÇİN ÖZEL BİR BAKIM UYGULUYOR"

Daira, saçlarını sağlıklı ve güçlü tutmak için her gün sıkı bir saç rutini uyguluyor vesaçlarını geliştirmek isteyen diğer kişiler için en önemli ipuçlarını açıkladı. Genç kadın, saçını haftada iki kez yıkıyor ve temel vitamin ve yağlardan oluşan bakım maskeleriyle saç derisini besliyor. Ayrıca her gün durulanmayan krem sürüyor ve saçlarını sağlıklı ve parlak tutmak için vitamin alıyor. Sabahları, Daira saçlarını tarıyor ve bağlıyor. Üstelik sokakta yürürken saçlarını asla açmıyor, çünkü bukleleri bir şeylere takılıp zarar görme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Daira rutininden bahsederken, haftada iki kez saçlarını yıkadığını ve yağlardan ve vitaminlerden oluşan bazı tedavi maskeleri kullandığında bahsediyor. Ayrıca durulanmayan kremler ve yağlar kullanıyor ve saçları için vitamin takviyesini de es geçmiyor.

Geçen yıl kendi şampuanını ve saç kremini piyasaya süren Daira, şu anda da bu ürünleri kullandığını belirtiyor. "Sadece evde saçımı açabildiği için gün içinde birkaç kez saçımı yeniden yapıyorum ama akşamları saçlarımı bir kez daha tarıyorum ve gevşek bir örgüyle şekillendiriyorum" diyor.

"SAÇLARI ÇEŞİTLİ KAZALARA NEDEN OLABİLİYOR"

Saç kesimine gelince, Daira buklelerini sağlıklı tutmak ve kırık uçlardan kurtulmak için her yıl saçlarının uçlarını hafifçe kestiğini söylüyor. Uzunluğu nedeniyle, bukleleri bir şeylere takılma eğiliminde olduğu için bazen 'saç' kazalarına neden olabiliyor. "Saçlarım genellikle kapı kollarına yapışıyor ya da kıyafetlerimin düğmelerine dolaşıyor. Fakat saçlarım çok uzun olduğu için çözülmesi uzun zaman alıyor. "

Daira, benzersiz görünümüyle ilgili karışık tepkiler alsa da erkeklerin genellikle buna iltifat ettiğini söylüyor: "Erkekler saçlarımı seviyor! "Kızlar her zaman olumlu tepki vermiyor, çoğu neden uzun saçların yönetilmesi gerektiğini anlamıyor. "Çocuklar ve yaşlılar çok mutlular ve saçlarımı seviyorum!" Saçlarını uzatmak isteyenlere birkaç tavsiyede bulunan Daira, "İnsanlara saçlarını uzatırken sabırlı olmalarını tavsiye etmek istiyorum. "Saçını mahvetme ve özenle tedavi et. "Sev ve ona iyi bak!"