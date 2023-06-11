Girişimci kadınlardan dünyada bir numara olan "bocce topu": "Ben değil biz yaptık"

BİZE YOL AÇAN REKTÖRÜMÜZÜ MECLİS'E YOLLADIK Telefonda konuşurken heyecanlı ama hikayelerini anlatırken kendinden emin. İlla "Burdur'a gelin, Almanya'dan merak edip görmeye geldiler, siz İstanbul'dan neden gelmeyesiniz" diyor. Ufak bir sitem var. Fransa'dan öğrenip top siparişi verenler var, ama öz yurdunda senden haberleri yok işte. Aysel Özcan; Futbol Topu Dikim Kursu'nu tesadüfen duyuyor. Üç ay sürüyor. Eşi önce temkinli ama sonra diğer kadınlara faydalı olduğunu görünce mutlu oluyor. Ek gelir de cabası. Üç çocuk annesi Aysel Hanım, "Onları okullarına bırakıp fabrikaya geliyorum" diyor. Burası klasik bir fabrika değil ama. Kendi yapıp büyüttükleri, ihracata başladıkları bir müessese.





BEN DEĞİL BİZ YAPTIK!

Artık o bir 'usta başı' ama daha önemlisi dokuz kadının birlikte kurduğu Top Dikim ve Üretim Kooperatifi'nin başkanı. 350 kadın da evden çalışıyor. Hadi plaza ağzıyla söyleyelim havalı olsun; home office! Cümle kurarken hiç "Ben" demiyor. "Biz yaptık, biz diktik, biz ihraç ettik, biz başardık" diye anlatıyor başarı öykülerini. "Hiç erkek yok mu aranızda?" diye sorunca "Bir dakika" diyor. "Biz bugünlere gelip, bunları başardıksa, bize inanan, bize güvenen, 'Bocce topu mu? Bizimkiler yapar' diyen biri var. Onu anmadan geçemeyiz" diyor.



Kim bu ülkesinin kadınlarına gözü kapalı inanan kişi? Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) eski rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, perde arkasındaki isim yani. 2017 yılında MAKÜ'de açılan El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi'nin ev sahibi. Onlara atölye tahsis eden kişi. Çin'den aldıkları bocce topundan memnun olmayan Fransızlara "Bizim Burdurlu kadınlarımız, futbol topu yapıyor Almanya için. Neden Fransızlar için de bocce topu yapmasınlar?" diyor.



Hemen Burdur'a bocce topları yollanıyor. Kadınlar bir araya gelip topları parçalarına ayırıp, neden nasıl imal edildiğini araştırıyor. Sonuç mu? Deneme için yollananlar tam not alıyor. Bir yıl için 24 bin set (6 büyük 1 küçük bocce topu) siparişi geliyor.

"Daha çok kadına ihtiyaç var. Evde boş oturan kadın kalmayacak. Yeni makineler almak istiyoruz. Atölyeye gelemeyenin, evine yollayacağız." Almanlar mesela, merak edip gelmiş. 'Fabrika yok, kadınları evde dikiyor' deyince büyük şaşkınlık yaşadılar."

Peki MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ne yapıyor şimdi? "İstifa edip Burdur'dan milletvekili adayı oldu. Onu TBMM'ye yolladık. Bizim için yaptıklarının çok daha fazlasını Türkiye için yapacağından kuşkumuz yok."