Glüten alerjisi bu belirtilerle ortaya çıkıyor! Hangi besinlerden uzak durmalısınız?

Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, Ekmek, simit, börek gibi hamur işleri; pasta ve hazır tatlılar; makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyecekleri tüketen çocuklarda ciltte döküntü, kızarıklık, karın şişliği, gaz, ishal veya kabızlık, karın ağrısı, eklem ağrıları, aşırı yorgunluk, sürekli halsizlik gibi belirtileri görüldüğünde glüten alerjisi olabileceği düşünülerek hekime başvurulmalıdır” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, glüten alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Glütenin; buğday, arpa ve çavdar dâhil olmak üzere birçok tahılda bulunan bir tür protein grubu olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, "Herhangi bir alerji ya da intolerans durumu yoksa diyetisyen eşliğinde glüten tüketim ölçüsü belirlenebilir. Glüten duyarlılığı, çölyak hastalığı ve buğday alerjisi olanlar gluten tüketimine dikkat etmelidir. Ekmek, simit, börek gibi hamur işlerinde, pasta ve hazır tatlılarda, makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyeceklerde glüten bulunur" dedi. Türkiye'de temel besin kaynağı olan tahıl grubunun çoğunun içeriğinde glüten bulunduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, "Buğday, arpa ve çavdar, glüten içeren tahıllar olarak bilinirken, kozmetikten gıda boyalarına, şampuanlardan diş macunlarına kadar günlük hayatta kullanılan birçok ürünün içeriğinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ ŞİŞKİNLİK, BULANTI VE KUSMA Glüten ağırlıklı beslenme sonrası kişide bitkinlik, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi durumlar görülebileceğini kaydeden Uzm. Dyt. Bahadır, şunları söyledi: "Glüten tüketimi bugüne kadar birçok farklı hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Glütenin sebep olduğu çölyak hastalığında yaygın görülen belirti, bağırsak dokusunu zedelenmesiyle görülen emilim zorluğudur. Çölyak hastası kişilerde demir eksikliği görülür ve bu da anemiye neden olur. Çölyak dışında deri hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar, depresyon, migren, otizm, obezite gibi birçok farklı sağlık problemi de glüten tüketimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu hastalıkların ortak özellikleri glüten tüketimi sonucunda bazı belirtilerin görülebilmesi ve glütensiz diyetin bu belirtileri azaltabilmesidir." BUĞDAY ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ Glüten tüketimine bazı bireylerin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Fatma Gizem Bahadır, "Glüten duyarlılığı, çölyak hastalığı, buğday alerjisi olanlar glüten tüketimine dikkat etmelidir. Ekmek, simit, börek gibi hamur işlerinde, pasta ve hazır tatlılarda, makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyeceklerde glüten bulunur" şeklinde konuştu.