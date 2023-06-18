Göbek çevresini 1 haftada inceltiyor! Dümdüz bir karna sahip olmanın sırrı bu besinde

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, pazı, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle göbek yağını azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidanlar ve diğer besin maddeleri açısından da zengindirler.