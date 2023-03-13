Göç eden depremzede çocuklar için 'aşı' uyarısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, deprem felaketinin ardından çok sayıda kişinin başka illere göç ettiğini hatırlatarak, "Burada çocuk aşılarının yapılması, çok önemli. Göç eden depremzede çocuklara, çocukluk çağı aşıları yapılmazsa çocukluk çağı hastalıklarına karşı açık hale gelebilirler. Burada difteri, boğmaca, kızamık, tetanos, tüberküloz gibi aşılardan bahsediyoruz" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki olası sağlık sorunlarına ilişkin DHA'ya konuştu. Depremlerden önce bölgede hangi hastalıklar yaygınsa aynılarının görülmesinin beklendiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Bunu birkaç grupta değerlendirmek mümkün. Bunların başında özellikle daha önce bölgede olabilen kronik hastalıklar geliyor; kalp ve diyabet gibi hastalıklar. Bunların da bölgede şu anda tedavileri, hastaların takipleri sağlanıyor. Bir diğeriyse olağan-dışı durumlardan sonra her zaman ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar. Bir bölgede deprem olduktan sonra insanlar birbirine daha yakın yaşam koşullarında yaşıyor. Birbirine yakın yaşam; başta solunum yolu ile bulaşabilecek hastalıklar, temas ile bulaşan hastalıklar ya da su kaynaklarının kirlenmesi ile ortaya çıkabilecek hastalıklara neden olabiliyor. Şu an için bakıldığında; bölgede solunum yolu ile bulaşacak hastalıkların görece daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu da çok doğal; insanlar bir arada yaşıyorlar" dedi.





'PSİKOSOSYAL SORUNLAR DEVAM EDEBİLİR'



Prof. Dr. İlhan, havaların ısınması ile özellikle hastalıklara karşı hijyene daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşların el hijyenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Sıcak havaların başlaması ile çadırların sık sık temizlenmesi, havalandırılması doğru bir yaklaşım olacaktır. Vatandaşlar kendi bireysel önlemelerini de almalılar; bu çok önemli. Bölgedeki psikososyal sorunlar da önemli. İnsanımız ekran karşısında enkaz görüntülerini izleyince bile etkilendi; ama bölgede olanlar çok daha fazla etkilendi. Çadır kentlerde psikiyatri hizmeti veriliyor. Toplumu iyi takip etmek gerekiyor, bundan sonraki zamanlarda da psikososyal sorunlar devam edebilir. Bir diğer önemli olan da özel gruplar. Çocuklar, gebeler, ruh sağlığı sorunu olan vatandaşlarımız, lohusalar, bunlar için de Sağlık Bakanlığı takibi sağlıyor" diye konuştu.