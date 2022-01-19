Görenler mucize diyor: Dört kol ve dört bacakla doğan bebek dünyayı şaşkınlığa uğrattı

Dört kolu ve dört bacağı ile dünyaya gelen bebeğin Tanrısal bir "yeniden doğuş" mitiyle bağdaştırılıyor. Cinsiyetinin henüz açıklanmadığı bebek, benzersiz görünümü ve normalden fazla olan uzuvları nedeniyle ülke çapında büyük bir ün kazandı.
Çekilen video görüntülerinde sıklıkla bebeğin bedeninin kayda alındığı fark edilirken çevresinde de birçok insan kalabalığı dikkatlerden kaçmadı.
"DOKTORLAR KOMPLİKASYONLARIN NEDEN OLDUĞUNU AÇIKLADI"
Bebek hastane yatağında, annesinin kucağında bulunan bir çarşaf yığını arasında görüntülenirken birçok insan da çevrelerinde onları izleyerek bebeğin durumu hakkında sürekli bilgi almaya çalıştığı fark ediliyor.
Yerel halktan birçok kişi, çocuğun durumunu "mucizevi" olarak nitelendirse de doktorlar doğrum kusurları ve hamilelikte yaşanan komplikasyonlar nedeniyle bebeğin bu şartlar altında doğduğunu doğruladı.
Tüm bu açıklamalara rağmen yerel halk, ilahi bir güç tarafından gönderildiğini düşünmesi nedeniyle hastanenin ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor. Üstelik bu "Tanrısal" olduğuna inanılan bebeğe onlarca hediyeler taşınıyor ve adaklar adanıyor. Birçok kişi de bu durumun bir törenle kutlanması gerektiğini belirtiyor.