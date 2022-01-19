Görenler mucize diyor: Dört kol ve dört bacakla doğan bebek dünyayı şaşkınlığa uğrattı

Hindistan’da yaşanan bir doğum olayı, bütün ülkeyi şaşkınlığa uğrattı. 4 kol ve 4 bacak ile doğan bir bebek, yerel halk tarafından “mucizevi” bir doğum olarak nitelendiriliyor. 17 Ocak Salı günü dünyaya gelen bebek, ülkenin doğusundaki Sadar Hastanesi’nin yüzlerce ziyaretçinin akınına uğramasına neden oldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 11:01

Dört kolu ve dört bacağı ile dünyaya gelen bebeğin Tanrısal bir "yeniden doğuş" mitiyle bağdaştırılıyor. Cinsiyetinin henüz açıklanmadığı bebek, benzersiz görünümü ve normalden fazla olan uzuvları nedeniyle ülke çapında büyük bir ün kazandı. Çekilen video görüntülerinde sıklıkla bebeğin bedeninin kayda alındığı fark edilirken çevresinde de birçok insan kalabalığı dikkatlerden kaçmadı.

"DOKTORLAR KOMPLİKASYONLARIN NEDEN OLDUĞUNU AÇIKLADI" Bebek hastane yatağında, annesinin kucağında bulunan bir çarşaf yığını arasında görüntülenirken birçok insan da çevrelerinde onları izleyerek bebeğin durumu hakkında sürekli bilgi almaya çalıştığı fark ediliyor. Yerel halktan birçok kişi, çocuğun durumunu "mucizevi" olarak nitelendirse de doktorlar doğrum kusurları ve hamilelikte yaşanan komplikasyonlar nedeniyle bebeğin bu şartlar altında doğduğunu doğruladı.