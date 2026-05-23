Gövdesinden tam 8 kat daha güçlü! Kolesterolü düşüren mucize madde enginarın bakın neresinde gizli...



EN BÜYÜK FAYDA YAPRAĞINDA

Enginarın taç yapraklarında, gövdesine oranla sekiz kat daha fazla sinarin bulunur. Sinarin, kolesterolün düşmesine ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Bu nedenle enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..



ENGİNAR NASIL SEÇİLİR?

Peki taze enginar nasıl seçilir? Enginarın baş kısmında bulunan açılmış yapraklar fazla olgunlaştığının ve kılçıklanmanın başladığının göstergesidir. Yapraklarının açılmamış, lekesiz ve sıkı olmasına, elinize aldığınızda enginarın ağır olmasına, sapının kurumamış, nemli olmasına, yapraklarının canlı yeşil renkte ve sapının kalın olmasına dikkat edin. İlk aşamadan geçen soyulmamış enginarın sap kısmını tutup ters çevirin ve yavaş yavaş sallayın. Baş kısmı esnek bir şekilde sallanıyorsa tazedir. Baş kısmı sallanmadan dimdik duruyor ise fazla olgunlaşmıştır. Çünkü sap kısmı fazla olgunlaşan enginarlar sert olacağından baş kısmının sallanmasını engeller. Ayrıca, enginarları çiçek gibi suya koyarak birkaç gün taze tutabilirsiniz.