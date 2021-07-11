Göz çevresindeki ağrı migren belirtisi olabilir!

Migren baş ağrısı, çocuklukta başlayabilen ancak genellikle 30 yaşından önce gelişen periyodik sıklıkla tek taraflı bir baş ağrısıdır. Ataklar, değişken sıklıkta gerçekleşir. Atak sıklığı tedavi düzenlenmesinde dikkate aldığımız önemli bir konudur. Migrenden muzdarip hastaların %60 ila %70'i kadındır ve birçoğu ailede migren baş ağrısı öyküsü bildirmektedir. Migren hastalarında anksiyete gibi psikiyatrik komorbiditelerde tanımlanmıştır. Migren baş ağrısı, açlık, uyku düzenindeki veya diyetteki değişiklikler veya monosodyum glutamat, nitratlar, çikolata veya turunçgiller peynir gibi yiyecekler ile tetiklenebilir. Bazı kadın hastalarda özellikle menstrual dönemde baş ağrıları sıklaşır.

Prof.Dr.Serbülent Gökhan Beyaz sözlerine şöyle devam ediyor;

BELİRTİ NELERDİR ?

Migren baş ağrısı, genellikle tek taraflı bir baş ağrısıdır. Migren baş ağrısı genellikle göz çevresinde yerleşmekle birlikte enseye alına ya da başın diğer yarısına yayılım gösterebilir. Zonklayıcı ve oldukça şiddetli olabilen bir ağrıdır. Migren atağı ağrı kesici kullanmaksızın minimum 4 saat maksimum 72 saat sürebilir. Mide bulantısı ve kusma, ışık ve sesten rahatsız olma gibi eşlikçileri olabilir. İştah , ruh hali ve libido değişiklikleri gibi atak öncesi belirtileri olabilir.