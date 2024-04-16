Gözlerdeki bu belirti Alzheimer'ı 12 yıl önceden bildiriyor! Bilişsel gerilemenin ilk işareti...
Alzheimer hastalığı, beyinde sinir hücrelerinin ölmesine ve sinir bağlantılarının kaybolmasına neden olan bir nörodejeneratif hastalıktır. Hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlarla karakterizedir. Şu anda kesin bir tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetmek için çeşitli tedaviler mevcuttur. Bu nedenle semptomları önceden belirlemek ve önlem almak önemlidir.
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Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:47Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:48
Gözün duyarlılığının azalmasının, demans teşhis edilmeden 12 yıl önce beyindeki gerilemelerin işareti olabileceği tespit edildi. İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 8 bin 623 kişiye göz testi yapılarak elde edilen verilerin incelendiği araştırmada gözdeki problemlerin bilişsel gerilemenin erken belirtisi olabileceği belirlendi. Araştırmacılar Alzheimer hastalığıyla bağlantılı amiloid plakların ilk olarak beynin görmeyle ilişkili bölgelerini etkilemesinden kaynaklandığını söylüyor.