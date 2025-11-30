Gözlüklerden kurtulmanın formülü açıklandı! Yapay zekayla mercek çözümü



GENİŞLETİLMİŞ ODAK DERİNLİĞİ OLAN MERCEKLER

EDOF (Genişletilmiş Odak Derinliği) merceklerin refraktif cerrahide önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, bu merceklerin hem uzak hem de orta mesafede net görüş sağladığını, astigmat gibi kırma kusurlarını da etkin bir şekilde düzeltebildiğini ifade etti. Bu merceklerin trifokal merceklere kıyasla ışık halkaları ve parlamaları çok daha düşük seviyeye indirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Aktif yaşam tarzı olan, araç kullanan, bilgisayar başında çalışan hastalar için EDOF mercekler ideal bir seçenektir" dedi.

HER HASTANIN GÖRME İHTİYACI FARKLI

Her hastanın görme ihtiyacının farklı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şener, mercek seçiminin hastanın göz yapısının özellikleri, yaşı, mesleği, okuma alışkanlıkları ve günlük yaşam dinamiklerine göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Bu ameliyatın en kritik adımı. EDOF mercekler hibrit ve saf olmak üzere iki alt gruba ayrılıyor. Halkalı yapıya sahip hibrit merceklerde ışık halkaları devam edebilirken, saf EDOF merceklerde yüzey pürüzsüzdür ve optik yan etkiler neredeyse hiç görülmez."