Gülümseyemeyen kadın! Nadir görülen o hastalığa rağmen Dünya rekortmeni oldu

Çok nadir görülen bu hastalıkla dünyaya gelen genç kadın, gülümseme yeteneğinden yoksun. Üstelik hayatı boyunca okul veya arkadaş çevresinden zorbalığa uğramasına rağmen yaşamından vazgeçmemiş. Yaklaşık dört milyon kişide görülen bu rahatsızlığı ile Instagram'da adeta bir yıldıze dönüşrü.

"FARK YARATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Moebius sendromu nedeniyle gözlerini sağdan sola hareket ettirme, kaşlarını kaldırma ve üst dudağını hareket ettirebilme yeteneğinden yoksun olarak yaşaması gerekiyor. Alışılmadık bir durum olan bu hastalık, yüz ifadeleri ve göz hareketlerini kontrol eden yüz kaslarının zayıflaması veya felç olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Tayla Clement'in bu sendromun yanı sıra çarpık bir ayak sorunu ve kısıtlı hareket ettirebildiği ayak bileği ortaya çıkıyor. Tayla birçok semptomun tedavi edilmesine rağmen tedavisi olmayan bir nörolojik bozukluğa sahip.

Şu an 18.000'den fazla takipçiye sahip olan Clement, hayatının kolay olmadığını, uzun bir süre "normal" bir gülümsemeye sahip olmayı veya var olmamayı dileyerek yıllarını geçirdiğini anlatıyor. Fakat artık bu dünyaya bir fark yaratmak için geldiğini anladığını ve bunu tüm kalbiyle dilediğini söylüyor. Bu sayede birçok insana ilham olabilmeyi ve yardım edebilmeyi diliyor.