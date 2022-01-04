Gülümseyemeyen kadın! Nadir görülen o hastalığa rağmen Dünya rekortmeni oldu

Çok nadir görülen bu hastalıkla dünyaya gelen genç kadın, gülümseme yeteneğinden yoksun. Üstelik hayatı boyunca okul veya arkadaş çevresinden zorbalığa uğramasına rağmen yaşamından vazgeçmemiş. Yaklaşık dört milyon kişide görülen bu rahatsızlığı ile Instagram'da adeta bir yıldıze dönüşrü.
"FARK YARATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Moebius sendromu nedeniyle gözlerini sağdan sola hareket ettirme, kaşlarını kaldırma ve üst dudağını hareket ettirebilme yeteneğinden yoksun olarak yaşaması gerekiyor. Alışılmadık bir durum olan bu hastalık, yüz ifadeleri ve göz hareketlerini kontrol eden yüz kaslarının zayıflaması veya felç olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Tayla Clement'in bu sendromun yanı sıra çarpık bir ayak sorunu ve kısıtlı hareket ettirebildiği ayak bileği ortaya çıkıyor. Tayla birçok semptomun tedavi edilmesine rağmen tedavisi olmayan bir nörolojik bozukluğa sahip.
Şu an 18.000'den fazla takipçiye sahip olan Clement, hayatının kolay olmadığını, uzun bir süre "normal" bir gülümsemeye sahip olmayı veya var olmamayı dileyerek yıllarını geçirdiğini anlatıyor. Fakat artık bu dünyaya bir fark yaratmak için geldiğini anladığını ve bunu tüm kalbiyle dilediğini söylüyor. Bu sayede birçok insana ilham olabilmeyi ve yardım edebilmeyi diliyor.
"BÜYÜK BİR DİBE VURUŞTAN KENDİNİ BULMAYA"
Tayla, yüz kaslarına daha fazla hareket kazandırılması için 12 yaşındaki geçirdiği operasyonun başarısız olmasından sonra daha zor bir süreç geçirir. Yaşadığı zorbalık nedeniyle 18 yaşında "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" (TSSB) gibi zor bir hastalığın yanı sıra depresyon ve anksiyete teşhisleriyle yaşamaya çalıştığını belirtiyor.
İnsanların, yüzüne bağırıp kendisinden korktuklarını söylemeleri, sıklıkla yüzündeki deformasyon nedeniyle kendisine gülmeleri nedeniyle oldukça yalnız hissettiğini anlatıyor. Üstelik ailesine "yük olduğunu" düşündüğü için uğradığı zorbalıktan annesine hiç bahsetmemişti.
Öğretmenlerin bile kendisine farklı davrandığını, cevaplamak istediği sorular için bile söz hakkı verilmediğinden bahsediyor. Çantasının yere boşaltılmasından, bile isteye düşürülmeye çalışılmasına kadar birbirinden farklı zorbalığa uğradığını söyleyen Clement, özgüvenin oldukça sarsıldığından ve 6 kez intihar girişiminde bulunduğunu anlatıyor. Şimdi ise "Gülümseyemeyen Kadın" adıyla öne çıkan Instagram hesabı binlerce takipçeye sahip.
"HAYATININ AMACINI SPORDA YAKALIYOR"
Fakat tüm bu zorlu hikaye, Tayla Clement'in hastaneye yatma hikayesinden sonra değişim gösteriyor. Hayatının amacını sporda bulan genç kadın, bir spor kuübüyle temasa geçti ve çalışmalara başladı. 2018 yılında Melbourne'de yarışması istenmesinin ardından Victoria Eyalet Şampiyonası'nda gülle atma yarışında yarıştı. 2019'da ise F43 adlı klasmanda dünya rekoru kırması ile birlikte büyük bir tanınırlık kazandı.
Şimdi ise dibe vurduğu o zamanlardan şimdi ilham veren bir kadına dönüşmesini bir fırsat olarak nitelendiriyor. Başkalarını güçlendirmek için hikayesini paylaşmanın dünyadaki varlığının en büyük amacı olduğunu söylüyor. Tüm bu yaşananlardan sonra iyi ya da kötü, yaşanan her şeyin hayatta bir nedeni olduğuna inandığını belirtiyor.