Günde birkaç dakika ayırmak bile fark yaratıyor! Spor yapmadan hareket etmenin etkili yolu...

BAHÇE İŞLERİ SAATTE 360 KALORİ YAKTIRIYOR Bahçe işlerinin saatte 180-360 kalori yaktırdığını söyleyen Prof. Dr. Akı, "Tempolu yürüyüş de 180–360 kilokalori enerji harcamasına karşılık gelirken, merdiven çıkma ve bahçe işleri de benzer düzeyde enerji tüketimi sağlar. Kas gruplarını hedef alan kuvvetlendirme egzersizlerinde MET değeri değişkenlik gösterebilse de bu tür çalışmaların haftada en az 2 gün yapılması kıymetli" dedi.



ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANIN Hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmak için ev ortamında uygulanabilecek basit adımların etkili bir başlangıç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Akı, şu önerilerde bulundu: "Gün içerisinde kısa süreli esneme hareketlerine yer vermek, belirli aralıklarla ayağa kalkarak hareket etmek ya da asansör yerine merdivenleri tercih etmek küçük ama önemli değişiklikler arasında sayılabilir."

OFİS ÇALIŞANLARININ KABUSU; BOYUN AĞRISI Özellikle ofis çalışanlarında boyun ağrısının oldukça yaygın görüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Akı, "Veriler, çalışanların yaklaşık yüzde 42 ila 63'ünün yılda en az bir kez bu şikâyeti yaşadığını ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmada bu oran kadınlarda yüzde 45,5 olarak belirlenirken, çeşitli risk faktörlerinin etkisiyle kadınların boyun ağrısı geliştirme olasılığı erkeklere kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, boyun bölgesine binen yükü artırarak ağrı şikâyetlerini artırabiliyor" dedi.