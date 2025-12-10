Güne kahveyle başlayanlar dikkat! Meğer öyle bir yan etkisi varmış ki...

KAN ŞEKERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

2020'de yayımlanan bir çalışma, kahvaltıdan önce bir fincan kahve içmenin sindirim ağrısına ve rahatsız edici mide ekşimesine yol açabileceğini ortaya koymuştu. Independent Türkçe'nin haberine göre; Bath Üniversitesi'nden bilim insanları, bir gece kötü uyumanın metabolizmayı çok az etkilediğini, ancak kahvenin kan şekeri kontrolünü olumsuz yönde etkileyebileceğini bulmuştu.

Bath Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Metabolizma Merkezi Eş Direktörü Profesör James Betts, "Neredeyse yarımızın sabah uyandığında başka bir şey yapmadan önce kahve içtiğini biliyoruz, ne kadar yorgun hissedersek, kahve o kadar kuvvetli geliyor" demişti.