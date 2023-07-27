Güneşte çalışanlar, terleme azalıyorsa dikkat

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, güneş çarpmalarına karşı uyardı. Ergin, güneş çarpmasının özellikle güneşli günlerde uzun süre dış ortamda güneşe uygun olmayan şartlarda kalarak vücut ısısının kırk dereceye yakın yükselmesi ve buna bağlı bazı semptomların ortaya çıkması durumu olduğunu ifade etti. Öncelikle güneş çarpmasından korunmak için saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dış ortama çıkmamak gerektiğini belirten Dr.Engin,"Çıkmak zorunda kalındığı zaman ise geniş, sentetik olmayan kumaşlardan bol kıyafetler giymek. Güneşten korunmak için yoğun güneş kremi ve koruyucu şapka kullanmak gerekir" dedi.

"BOL SU TÜKETİN, ŞAPKA TAKIN"

Güneş çarptığında yapılması gerekenleri anlatan Ergin," Güneş çarptığından şüphelendiğimiz kişileri öncelikle serin bir ortama almamız lazım Üzerinde dar, kalın kıyafet varsa onların inceltilmesi lazım. Eğer şuuru açıksa su içirilmesi lazım. Ve vücut ısısını düşürülmesi için soğuk duş iyi gelir. Yalnız kalp hastalığı veya buna benzer bir ritim bozukluğu gibi bir hastalığı yoksa hızlıca vücut ısısının düşürülmesine katkıda bulunur. Ve hastanın genel durumunu toparlar"ifadelerini kullandı. Güneş çarpmasına en çok güneşin altında çalışmak zorunda onların maruz kaldığını anlatan Ergin, "Güneş altında çalıştıklarında su tüketimini arttırmaları gerekiyor. Her zamankinden daha fazla su içmeleri ve mutlaka şapka kullanmaları gerekiyor" diye konuştu.

"GÜNEŞ ÇARPINCA TERLEME MİKTARI AZALIR"

Güneş çarpmasının belirtilerine de değinen Ergin: "Güneş çarpması meydana gelen kişi de önce terleme değişiklikleri olur. Çok yoğun terlerken terleme miktarı azalır. Yüzünde ve vücudunda kızarmalar başlar. Kırmızı renkli renk değişiklikleri başlar. Şiddetli baş ağrısı, ileri dönemlerde bulantı, kusma, şuur bozuklukları, uyku gelmesi gibi durumlar ortaya çıkar. Güneşe rağmen terlemiyorlarsa, baş ağrısı ve bulantı başladıysa hemen serin bir yere geçip soğuk su duşu en iyi yöntemdir. Acillerde mekanik soğutmalar uygulanıyor. Soğuk buhar uygulamaları yapılır. Artı hemen gelir gelmez soğuk serum transfüzyonu yapılıyor. Tabii ki en başta serin bir ortama alınmalı hasta" diyerek sözlerini tamamladı.