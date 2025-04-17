Günlük içilen bu çay sakinliğin anahtarı! Akşam tüketildiğinde mışıl mışıl uyutuyor...

Havaların ısınmasıyla birlikte yükselen sıcaklıklar bizi biraz daha iyi hissettirebiliyor ancak günlük yaşamın koşturmacası, iş yükü ve birtakım sorumluluklar üzerimizde stres yaratabiliyor. İşte bu sebeple zihinsel dinginliğinizi sağlayacak birtakım doğal çaylardan bahsedeceğiz.
"Çayın beden ve zihin üzerinde dengeleyici bir etkisi var," diyen Hazeldine, yeşil ve siyah çaylarda bulunan L-theanine adlı amino asidin, serotonin ve dopamin gibi rahatlatıcı beyin kimyasallarının seviyesini artırarak gevşemeyi teşvik ettiğini vurguluyor.
Bu etki, çayın içeriğindeki düşük miktarda kafeinle birleşince, hem sakin hem de odaklanmış bir zihin hali yaratıyor.
NOT: Bahsedilen bitkilere karşı herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamamak adına tüketmeden önce doktorunuzdan onay alınız. Aynı zamanda kronik hastalığı olanlar, hamileler ve emzirenler bu çayları tüketmeden önce mutlaka doktorlarından onay almalıdır.
BİTKİ ÇAYLARINDAN GELEN DOĞAL RAHATLAMA
Stuart Hazeldine ayrıca bitki çaylarının da stresle mücadelede güçlü bir yardımcı olduğunun altını çiziyor. Kafeinsiz olan nane, papatya ve lavanta gibi bitki çaylarının gece uyumadan önce tüketilmesini tavsiye eden Hazeldine, bu çayların doğal bir gevşeme sağlayıp uykuya geçişi kolaylaştırdığını söylüyor.
STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLAN ÇAYLAR NELERDİR?
Papatya çayı: Sinir sistemini yatıştıran ve kaygıyı hafifleten etkisiyle özellikle gece tüketilmesi önerilen klasik bir bitki çayıdır.
Lavanta çayı: Adeta bir fincanda derin bir nefes gibidir. Gerilimi azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olur.
Nane çayı: Sindirimi desteklerken aynı zamanda zihinsel olarak tazelenmeyi sağlar.
Melisa çayı, hafif depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmada yardımcıdır. Aynı zamanda sindirimi destekler ve huzurlu bir uyku sağlar. Sinir sistemini rahatlatıcı özelliğiyle bilinir.
Yeşil çay: İçerdiği L-theanine adlı aminoasit sayesinde sakinlik hissi sağlar. Az miktarda kafein içerdiğinden zihni uyanık tutarken aşırı uyarılmayı engeller. Dengeli bir ruh hali oluşturur.
Zencefil çayı: Zencefilin doğal iltihap azaltıcı ve bağışıklık güçlendirici etkisi sayesinde, stresin vücutta yarattığı fiziksel etkileri hafifletmeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirimi düzenleyerek rahatlık hissi verir.