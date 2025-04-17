Günlük içilen bu çay sakinliğin anahtarı! Akşam tüketildiğinde mışıl mışıl uyutuyor...

Havaların ısınmasıyla birlikte yükselen sıcaklıklar bizi biraz daha iyi hissettirebiliyor ancak günlük yaşamın koşturmacası, iş yükü ve birtakım sorumluluklar üzerimizde stres yaratabiliyor. İşte bu sebeple zihinsel dinginliğinizi sağlayacak birtakım doğal çaylardan bahsedeceğiz.





"Çayın beden ve zihin üzerinde dengeleyici bir etkisi var," diyen Hazeldine, yeşil ve siyah çaylarda bulunan L-theanine adlı amino asidin, serotonin ve dopamin gibi rahatlatıcı beyin kimyasallarının seviyesini artırarak gevşemeyi teşvik ettiğini vurguluyor.

Bu etki, çayın içeriğindeki düşük miktarda kafeinle birleşince, hem sakin hem de odaklanmış bir zihin hali yaratıyor.