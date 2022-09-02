Güzelleşmek istedi suratında delik oluştu! Dolgu yaptırdığını sanan kadının son haline inanamayacaksınız…

Güzelleşmek adına suratına yaptırdığı dolgu maddesinin aslında silikon çıkması nedeniyle yüzünde koca bir şişlik ve delik oluşan kadının son hali görenleri de şaşkına uğrattı.
GÖZÜNÜN ALTINDA KOCAMAN BİR ŞİŞLİK VE DELİK OLUŞTU
Gina Anderson'ın göz altlarına yaptırdığı dolgu maddesi ilk başta işe yaramış gözüküyordu. Ancak 4 yılın ardından cildi bu maddeye karşı inflamatuar bir reaksiyon geliştirmeye başladı.
Sağ gözünün alt kısmında gelişen reaksiyon zamanla o kadar kötüleşti ki sonunda devasa bir granülom haline geldi.
DOLGU YERİNE SİLİKON ENJEKTE EDİLİYORMUŞ
Dolgu için bir iş arkadaşına güvenen Gina, aslında suratına yıllardır dolgu yerine silikon enjekte ediyordu. Bu durum ise inanılmaz bir büyümeye ve sonucunda kocaman bir deliğe neden oldu.
Silikonun birçok ülkede enjekte edilmesi yasalara aykırıdır. Çünkü vücuda enjekte edilen silikon zaman içerisinde vücutta dolaşabilir ve kalp, akciğer veya beyindeki kan damarlarını tıkayabileyeceği gibi felce neden olabilir.
İşler daha da kötüye gitmeye başlayınca, Gina bir televizyon programı aracılığıyla doktorlardan yardım istedi. Bu doktorları ziyaret etmeden önce de Gina, sorunu düzeltmek için beş ameliyat daha geçirmiş ancak sonuç alamamıştı.
BİRÇOK OPERASYON GEÇİRDİ
Gina Anderson doktorlara şunları söyledi: "Birinci işlem sonrası sorun görünmüyordu, granülomu çıkardılar ama geri geldi."
"Dört ay sonra silikonu çıkarmaya çalıştılar ancak bu da işe yaramadı çünkü granülomlar tekrar oluştu."
"İlerleyen bir ayda ise çok daha kötü bir hal aldı. Hatta granülomlar yanağımda bir delik açtı ve hatta cildi yeniden tutturmak için alt göz kapağı bölgesine bir kanat yaptılar."
Bir yıl sonra tekrar ameliyat geçiren Gina'nın granülomları bir ay içerisinde tekrar geri döndü.
Konu hakkında konuşan Gina Anderson, "Bu süreç boyunca uyuyamıyordum ve sürekli ağrı çekiyordum, düşünmek bile benim için çok zordu. Benim için kabus gibi bir dönemdi, acı çekiyor ve uyuyamıyordum.Saçlarım incelmeye ve hatta dökülmeye başladı, kendimi halsiz ve yorgun hissediyordum" dedi.
Katıldığı programdaki doktorların yaptığı ameliyatlar sonrası Gina, sonuçlardan memnun kaldı ve vücudu hızla iyileşmeye başladı. Saç dökülmesi durdu ve hatta saçları tekrar uzamaya başladı.