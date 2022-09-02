Güzelleşmek istedi suratında delik oluştu! Dolgu yaptırdığını sanan kadının son haline inanamayacaksınız…

Güzelleşmek adına suratına yaptırdığı dolgu maddesinin aslında silikon çıkması nedeniyle yüzünde koca bir şişlik ve delik oluşan kadının son hali görenleri de şaşkına uğrattı.

Sağ gözünün alt kısmında gelişen reaksiyon zamanla o kadar kötüleşti ki sonunda devasa bir granülom haline geldi.

Gina Anderson'ın göz altlarına yaptırdığı dolgu maddesi ilk başta işe yaramış gözüküyordu. Ancak 4 yılın ardından cildi bu maddeye karşı inflamatuar bir reaksiyon geliştirmeye başladı.

Dolgu için bir iş arkadaşına güvenen Gina, aslında suratına yıllardır dolgu yerine silikon enjekte ediyordu. Bu durum ise inanılmaz bir büyümeye ve sonucunda kocaman bir deliğe neden oldu.

Silikonun birçok ülkede enjekte edilmesi yasalara aykırıdır. Çünkü vücuda enjekte edilen silikon zaman içerisinde vücutta dolaşabilir ve kalp, akciğer veya beyindeki kan damarlarını tıkayabileyeceği gibi felce neden olabilir.

İşler daha da kötüye gitmeye başlayınca, Gina bir televizyon programı aracılığıyla doktorlardan yardım istedi. Bu doktorları ziyaret etmeden önce de Gina, sorunu düzeltmek için beş ameliyat daha geçirmiş ancak sonuç alamamıştı.