Güzelleştiren ve zayıflatan detoks!

Dahası derinize yayılın kimyasallar tartışmasız onları yemekten daha kötü çünkü direkt olarak kan akışına geçiyor. Aslında her birimizin içinde kusursuzluk var. Yapmamız gereken tek şey ışıldamasına izin vermek. Güzelliğe giden yol basittir. İçinizdeki ışıltıyı yaratan ve yaşamı uzatan gıdalar tüketerek gençlik, parlaklık ve canlılığı deneyimleyebilirsiniz.

İşte sizlere içinizdeki güzelliği dışarı çıkarmaya yardımcı olacak bir çay tarifi de içeren muhteşem detoks programı:

KAHVALTI:

Yumurta Salatası (1 adet haşlanmış yumurta, bol yeşillik ve sebze ile 1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

ARA:

1 fincan güzellik çayı

ÖĞLE:

4 yemek kaşığı yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ve 1 yemek kaşığı kuru üzüm

ARA:

1 fincan güzellik çayı

AKŞAM:

90-100 gram fırın balık (YAĞSIZ)

Bol limonlu YAĞSIZ salata

ARA:

1 su bardağı badem sütü

Güzellik Çayı:

1 su bardağı kolajen deposu ilikli kemik suyu

2 sarımsak dişi ölçüsünde zencefil

Bir tutam lifli meyan kökü

Bir tutam yeşil çay

1 adet çubuk tarçın

Cezve içerisine aldığımız kemik iliği suyumuzu kısık ateşte ısıtırken içerisine zencefil, lifli meyan kökü ve yeşil çayı ilave ediyoruz. Kaynamaya yakın çubuk tarçını atıyoruz. Süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz.