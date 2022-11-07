Güzellik standartlarını “tek kaşıyla” yerle bir eden model! "Nasıl istersem öyle kullanırım"

Eşsiz görünümünü, güzellik trendlerinden etkilenmediğini ve sadece "ne isterse onu" yaptığını söyledi. Bu görünümü nedeniyle özellikle okulda, zorbalığa maruz kalan Sophia, tüm bu baskılara rağmen Sophia, Vanity Fair, Vogue ve Elle gibi dergilerde boy göstermeye başladı.
"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIM"
Sophia, kalın kaşlarının genetik bir miras olduğunu ve istediği zaman değişiklik yapabileceğini çünkü çok kısa sürede yeniden uzadıklarını söyledi. 7News'e verdiği demeçte Sophia, tek kaş yapısına sahip olmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağını da sözlerine ekledi.
"Gerçekten kendimi ifade etmek ve kendim olmak istiyorsam, ne istersem onu giyer, vücudumla ilgili o kararı veririm" diyen Sophia, bunun her şart altında kendi kararı olduğuna dair vurgu yaptı.
"HEM SEVENİ HEM DE ELEŞTİRENİ ÇOK"
Ünlü model, görünüşünü eleştiren kişilere karşı onları görmezden gelmeyeceğini fakat her şart altında bunun kendi kararı olduğunu dile getirdi. Üstelik yaklaşık yarım milyon takipçiye sahip olan Sophia'nın destekçileri de bir o kadar fazla.
Birinin onun görünüşünü sevmemesinin diğerlerinin de sevmeyeceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Bu nedenle herkesin çillerinden veya "garip görünen" saç renginden dolayı çekinmemesi gerektiğini ve kendi bedenini öncelikle kendilerinin kucaklaması gerektiğine dair önemli bir mesaj veriyor.
https://www.instagram.com/p/Ce3di_gIKGj/
Sophia'nın hayranları ve takipçileri, #UnibrowMovement hashtag'ini kullanarak, kendi doğal görünümlerini benimseyen, her seferinde bir adım güzellik standartlarını yeniden tanımlayan, benzer düşünen diğer insanları bir arada bulabilmeyi mümkün kılıyor.