Güzellik standartlarını “tek kaşıyla” yerle bir eden model! "Nasıl istersem öyle kullanırım"

Ünlü model, görünüşünü eleştiren kişilere karşı onları görmezden gelmeyeceğini fakat her şart altında bunun kendi kararı olduğunu dile getirdi. Üstelik yaklaşık yarım milyon takipçiye sahip olan Sophia'nın destekçileri de bir o kadar fazla.

"HEM SEVENİ HEM DE ELEŞTİRENİ ÇOK"

Birinin onun görünüşünü sevmemesinin diğerlerinin de sevmeyeceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Bu nedenle herkesin çillerinden veya "garip görünen" saç renginden dolayı çekinmemesi gerektiğini ve kendi bedenini öncelikle kendilerinin kucaklaması gerektiğine dair önemli bir mesaj veriyor.

Sophia'nın hayranları ve takipçileri, #UnibrowMovement hashtag'ini kullanarak, kendi doğal görünümlerini benimseyen, her seferinde bir adım güzellik standartlarını yeniden tanımlayan, benzer düşünen diğer insanları bir arada bulabilmeyi mümkün kılıyor.