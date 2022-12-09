Hafızayı baştan sona yeniliyor! Alzheimer hastalığının çaresi bu besinde...

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir. Yaban mersini içinde bulunan antosiyaninler ve flavonoidler beynin hafızadan sorumlu bölgesi "hipokampus" üzerinde direkt etki yaratır.

Yumurta: Bellekte önemli bir nörotransmiter olan "asetilkolinin" sentezi için gerekli "kolin" maddesi yumurtada bol miktarda bulunur. Oregon State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre asetilkoli yapısında meydana gelen bozukluklar ve bu nörotransmiter de oluşan fonksiyon bozuklukları Alzheimer hastalığı ile yakından ilişkilidir.

Ancak bu araştırma sonuçlarını destekleyecek diğer bağımsız araştırmaların sayısı az olduğu için yeterince "kolin" almanın Alzheimer hastalığını önlediği söylenemez. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar erken yaşlarda kolin yönünden zengin beslenenlerin ilerleyen dönemlerde daha az hafıza sorunu yaşadığını göstermiştir.