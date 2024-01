Hakan Mengüç: Korkuların ötesindeki özgürlük yolculuğu

Şimdi düşün ki, yeniye adım atmak, bu hapishanenin kapılarını aralamak gibidir. Bu adımı attığında, evet, korku var. Bilinmeyenin korkusu, değişimin korkusu. Ama bu korku, aynı zamanda bir uyanışın, bir farkındalığın da habercisidir. Yeni, bilinmeyendir; ama bilinmeyen, aynı zamanda sonsuz olanaklar, keşfedilmemiş dünyalar anlamına gelir.

Yeniye adım atmak, kendini sınırsız bir evrene açmaktır. Bu evrende, her köşe başı keşfedilmemiş bir hazine, her adım bir keşif, her nefes bir yenilenmedir. Yeni, seni alışkanlıklarının, inançlarının, korkularının ötesine taşır. Yeni, seni gerçek benliğinle, en derin arzularınla, en büyük potansiyelinle yüzleştirir. Yeni, seni sadece dış dünyada değil, iç dünyanda da yolculuğa çıkarır. Bu yolculukta, kendini yeniden keşfedersin, bilinç seviyeni yükseltirsin, ruhunu beslersin.