Hamilelik kabusu sabah bulantılarına son! Çaresi keşfedildi...

Bilim insanları, bazı kadınların hamilelik sırasında neden daha şiddetli bulantı ve kusma yaşadıklarının sebebini buldu. Yeni sonuçlanan bir araştırmaya göre, bebeklerin ürettiği bir hormon şiddetli bulantı ve kusmaya yol açıyor. Hastalığın şiddeti ise hormon seviyesiyle bağlantılı...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere istatistiklerine göre her 100 hamilelikte yaklaşık iki kişide, şiddetli bulantı ve kusma görülüyor. Bu rahatsızlık, fetusun hayatını riske atıyor ve çok sayıda kadın susuz kaldığı için hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor. Bazı anneler, hamilelik boyunca günde bazen 50 defa kustuğunu bildiriyor. Yeni sonuçlanan bir araştırmaya göre ise, bebeklerin ürettiği bir hormon, 'Hyperemesis Gravidarum' (HG) olarak adlandırılan şiddetli bulantı ve kusmaya yol açıyor.





HORMONUN MİKTARI ÖNEMLİ

Son çalışmalar, bulantıların GDF15 hormonu ile ilgili olabileceğini gösteriyor ancak araştırmacılar henüz net bir sonuca ulaşmış değil. Nature dergisinde yayımlanan, Cambridge Üniversitesi ile İskoçya, ABD ve Sri Lanka'dan araştırmacıların dahil olduğu araştırma, hastalığın şiddetinin üretilen hormonun miktarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.