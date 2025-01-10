Hamilelikte kahve içmek bebeğe zarar verir mi? Özellikle 35 yaş üzeriyseniz…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erkan Elçi, ileri yaş gebelik hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Litaratürde ileri anne yaşının 35 yaş sonrası olarak belirlendiğini, çok ileri anne yaşının ise 40 veya 45 yaş üzeri olarak değerlendirildiğini ifade eden Doç. Dr. Elçi, "Bazı araştırmacılar 35 yaş üzeri anne yaşı ile tansiyon, gebelik şekeri, erken doğum gibi kötü perinatal sonuçlara sebep olduğunu yayınlanmıştır" diye konuştu.





35 YAŞ ÜZERİ GEBELERE TAVSİYELER

35 yaş üzeri gebeliklerde nelere dikkat edilmesi gerekildiğini aktaran Doç. Dr. Elçi, "35 yaşın üzerinde gebe iseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, hamilelik komplikasyonları riskinizi azaltmak için mevcut tıbbi bir hastalığınız olup olmadığını araştırın. Örneğin, diyabetiniz varsa kan şekerinizi aralıkta tutun. Gebelik döneminde düzenli egzersiz yapın ve stresi azaltın. Sigarayı ve tütün mamullerini kullanmayı bırakın. Alkol tüketimini bırakın. Bol miktarda meyve, sebze, yağsız et ve tam tahıl içeren sağlıklı bir diyet uygulayın. Gebelikte önerilen alınacak kilo aralığında (8-12 kg) kalın" dedi.

"İLERİ YAŞTA ANNE OLDUĞUNUZDA BAZI RİSKLER OLUŞABİLİYOR"









Risk faktörlerini anlatan Doç. Dr. Elçi, şu bilgileri paylaştı: "Kadınların iş hayatına atılmasıyla birlikte evlilik yaşı artmaya başladı, bununla birlikte ülkelerin gelişmişlik durumu da artınca evlilik ve doğal olarak çocuk yapmak erteleniyor. Yardımcı üreme teknolojileri (tüp bebek veya IVF) gelişmesi, ileri yaşlarda gebe kalmaya sebep oluyor. İleri yaşta anne olduğunuzda siz veya bebeğiniz için diğer gebelere göre biraz daha riskler artıyor. Anne için Down sendromu veya diğer genetik bozukluklar, gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri erken doğum, sezaryen ile doğum sıklığının artması gibi durumlar olabilir. Bu yaştaki annelerin bebekleri için anne karnında gelişme geriliği (IUGR), bebeklerin düşük doğum ağırlığı ile doğması ve yenidoğan yoğun bakımda yatma ihtimalinde artış olur. Ayrıca yine hiç istemediğimiz ölü doğumlarda artış olur."

"İLERİ YAŞ HAMİLELİĞİ RİSKLERİ'



İleri yaşlarda hamileliğin neden riskli olduğuna değinen Doç. Dr. Elçi, "İleri anne yaşında yaş ile beraber yumurtalıklarda yaşlanır. Yaşlanmanız, zamanla yumurta kalitenizin düşeceği anlamına gelir. Daha yaşlı yumurtaların kromozomal anomalilere neden olma olasılığı daha yüksektir. Bu yaşlanma sadece yumurtalarda olmaz, damarlarda hormon salgılayan bezle de olur. Bu sistemlerin çalışmasında sorunlar ve kronik tıbbi rahatsızlık geliştirme olasılığı artar. Vücudunuz yaşlandıkça bu rahatsızlıklara farklı tepki verir" dedi.

"KİLO ALIMI DENGELİ OLMALI"





İleri yaşlarda gebelik risklerinin nasıl önlenebileceğini anlatan Doç. Dr. Elçi, "Genetik hastalık için genetik risk önlenemez ama genetik tarama yapılabilir, sistemik hastalıklar için ise düzenli doktor takibine olunmalılar. Beslenmelerine dikkat etmeli, kilo alımı dengeli olmalı, haftada en az 2 gün egzersiz yapmalılar, tansiyon takibi ve şekerlerine dikkat etmeliler" açıklamasında bulundu.

"ANNELİK ÇOK İLERİ YAŞLARA BIRAKILMAMALIDIR"

İleri yaşlarda gebelik planlayanların nelere dikkat etmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Elçi, "Öncelikle anneliği çok ileri yaşlara bırakmamalılar, bir jinekolojik muayene olmalılar ve erteleme planları oluştuysa yumurtalık rezervlerini ölçtürmeleri gerekiyor. Mevcut sistemik hastalıkları (şeker, tansiyon, romatizmal, nakil hastaları) olan kadınlar bunun için uzman doktorlardan tavsiye almalılar" dedi.

BESLENME ÖNERİLERİ

İleri yaşlardaki gebelere, tüm anne adaylarına olduğu gibi aynı beslenme alışkanlıklarının önerildiğini söyleyen Doç. Dr. Elçi, "Karbonhidrattan az, proteinden ve lifli gıdalardan zengin diyet, bol su ve koyu yeşil yapraklı bitkiler tükenmesi önerilir. Çiğ gıdalar, alkol ve sigara tüketilmesini önermiyoruz" şeklinde konuştu.

İleri yaş gebelere uygulanabilen testlerden bahseden Doç. Dr. Elçi, "Genetik tarama testleri tüm gebelikler için önerilir ancak özellikle ileri anne yaşı olan kişiler kromozamal anomalilik riski daha fazla olduğu için önemlidir. Öncelikle anne kanından yapılan non invaziv test ile Fetal DNA yaptırmaları gerekmektedir. Problem olma olasılığında invaziv yöntemlerden anne karnından su alma (amniyosentez) ya da bebekten örnek alınan yöntemlerin yapılmasından (CVS, kordo sentez) kaçınmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.





İLERİ YAŞ GEBELERE SAĞLIKLI ÖNERİLER



Doç. Dr. Elçi, ileri yaşlarda gebelere sağlık önerilerde bulundu: "Doğum öncesi tüm randevularınıza katılın ve tarama testlerinizi yaptırın. Hamilelik döneminde sağlıklı miktarda kilo alın. Mevcut veya yeni oluşan gebelik durumlarınızı (tansiyon, şeker vb.) yönetin. Stres seviyenizi azaltın ve yeterince uyuyun. Düzenli egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin. Bol su için tuz alımını azaltın. Alkol ve sigara tüketmeyin ve 1 fincandan fazla kahve tüketmeyin."