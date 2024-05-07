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Hastalığa sebep olan mikroorganizmalar 60 dakika ellerde canlı kalabiliyor

Etkinlikte hastalık yapan mikroorganizmaların eller üzerinde 2 ila 60 dakika canlı kalabildiği belirtilerek Aydınlı vatandaşlara el hijyeni hakkında önemli bilgiler verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:58
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HASTALIĞA SEBEP OLAN MİKROORGANİZMALAR 60 DAKİKA ELLERDE CANLI KALABİLİYOR

Hem toplumda hem de sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birinin el hijyeni olduğu kaydedildi. 'Ellerinizi yıkayarak hayat kurtarın' sloganı kullanılarak özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunun artırılması hedeflendiği etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, "El hijyeni, hem toplumda hem de sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden biridir.

UYGUN EL HİJYENİ SAĞLANMADIĞINDA...

Hastalık yapan mikroorganizmalar eller üzerinde 2- 60 dakika canlı kalabilmekte ve uygun el hijyeni sağlanmadığında enfeksiyonlara ve kişiden kişiye enfeksiyonların yayılmasına neden olmaktadır. El hijyeni, sağlık hizmeti sunumunda doğru zamanda ve doğru şekilde uygulandığında özellikle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları azaltarak dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kurtarabilir" ifadelerine yer verildi.

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