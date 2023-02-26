Havalimanındaki çalışmada göçük altında kalan 2 işçi, toprağa verildi

Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, dün toprak kayması sonucu göçük oluştu. İşçilerden Hasan Dönder ile Mehmet Yılmaz, göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu 2 işçi de göçük altından çıkarıldı. 2 işçi de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı. İşçilerin cenazesi, adlı tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı'na gönderildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından işçilerden Hasan Dönder Şehir Mezarlığı'nda, arkadaşı Mehmet Yılmaz ise Akçadağ Yağmurlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

