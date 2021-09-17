Hayır delirmediniz! Çamaşır makinesi çoraplarınızı "yiyor" olabilir

Görünen o ki, çoraplar ve diğer küçük eşyalar çamaşır makinesinin parçalarına takılabilir ve bu nadir bir durum değildir. Çamaşır makinesi gerçekten çoraplarınızı yiyor olabilir ve kendi çamaşır makinelerinizi açıp içinde kaybolan çorapları arayabilirsiniz.

İnsanlar, kontroller sırasında çamaşır makinelerinin içinde çoraplarıyla karşılaşabiliyor ve uzmanların bu konuda açıklaması var

Çorapları kaybetmeye devam ederseniz ve yıkama sırasında bir yerde kaybolduklarından şüpheleniyorsanız, kontrol etmeniz gereken ilk yer, çamaşır makinesinin kapağı ile tamburu arasındaki kauçuk contadır. Makinenin kapağı kapatıldığında bu conta sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve suyun kaçmasına izin vermez.

Uzmanlara göre, yıkama döngüsü sırasında çoraplar kauçuk conta ile tamburun metal kısmı arasına sıkışabilir veya contadaki bir delikten kayabilir.

Sonunda, yıkama işlemi sırasında tamburdan kaçan çoraplar ve diğer küçük eşyalar makinenin içinde bulunabilir ve makine kapağını çıkardığınızda bunları görebilirsiniz. Mühendislere göre, hem önden yüklemeli hem de üstten yüklemeli yıkayıcılar çamaşırları "yiyebilir".