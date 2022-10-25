Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Hayvan leşleriyle besleniyordu: Dünyanın en kirli adamı 94 yaşında hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi...

Hayvan leşleriyle besleniyordu: Dünyanın en kirli adamı 94 yaşında hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi...

İran’ın Farashband bölgesinde yaşayan Amou Hadji, birçok insanın ilgisini çeken bir yaşam sürüyordu. 60 yıldan uzun süredir banyo yapmayan adam, su ve sabuna dokunmak istemiyordu. İran medyasının bildirdiğine göre; birkaç ay önce çevre halkı tarafından yıkanmaya çalışıldıktan sonra “dünyanın en kirli adamı” 94 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:24
ABONE OL
Hayvan leşleriyle besleniyordu: Dünyanın en kirli adamı 94 yaşında hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi...

IRNA haber ajansından gelen bilgilere göre yarım asırdan uzun süredir yıkanmayan Amou Hadji, Pazar günü Dejgah köyünde öldü. Köylülerin evinde ölü olarak bulduğu adam, uzun zamandır temizlenmek istemiyordu.

Oldukça kirli bir yaşam süren Amou Hadji, aynı zamanda tıraş da olmuyordu. Eğer yıkanırsa hasta olacağına inandığı söylenen adam, köyde birlikte yaşadığı köylülerin anlattığına göre; aşk acısından sonra ortaya çıktığı düşünülüyor.

Aynı zamanda beslenme stilinde de oldukça garip bir seçim yapan Hadji, hayvan leşleriyle besleniyor ve hayvan gübrelerinden yaptığı pipoyu içiyordu.

2013 yılında ise "Amou Hadji'nin Garip Hayatı" adlı kısa bir belgesel film çekilmişti. Tüm dünya medyasına sık sık konu alan yaşlı adam, birçok insanın ilgisini çekiyordu. Yaşam şartlarındaki hijyen eksikliğine rağmen uzun yaşlara kadar gelmesi, şaşkınlık uyandıran bir konu.

IRNA haber ajansına göre; birkaç ay önce ilk kez köylüler onu yıkanması için banyoya götürmüştü.

Pazar günü evinde ölü olarak bulunan Amou Hadji'nin ölüm sebebi hakkında ise hala net bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA