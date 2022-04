Hazımsızlık çekiyorsanız dikkat!

Birçok kişinin aklında hazımsızlık nedir sorusu bulunuyor. Karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissi olarak tanımlanabilir. Her ne kadar bazı kişiler hazımsızlığı önemsemese de ciddi sonuçlara rastlanabilir.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık nedir; Google'da en çok araştırılan cümlelerin başında gelir. Çünkü, her yaştan insanın yaşamış olduğu bir sıkıntıdır. Bilhassa her dört insandan birisinin mide hazımsızlığı yaşadığı bilinir. Midede şişkinlik başta olmak üzere birden çok belirti ile kendisini gösteren bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak adına yapılması gerekenler vardır. Her şeyden önce, kişinin beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmesi gerekir.

Hazımsızlık nedir sorusuna sindirimin rahatsızlık duyularak yapılması cevabı verilebilir. Kendi başına bir hastalık olmadığını söylemek gerekir. Bazı insanlar; yemek yedikten sonra ciddi bir karın ağrısı yaşarlar. Ayrıca, dolgunluk hissine de rastlanır. Bu sorun ile her gün karşılaşanlar olduğu gibi nadiren karşılaşanlara da rastlanır.

Hazımsızlık; ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü, bu rahatsızlığın altında yatan farklı bir sindirim problemi olabilir. Geçmeyen hazımsızlık problemiyle karşılaşan kişiler; vakit kaybetmeden doktora görünmelidirler. Durumun ciddi olmadığı hallerde yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla sorundan kurtulmak mümkün hale gelir.