Hemoroid sanılan şey kanser belirtisi olabilir

Pandemi nedeniyle sağlıklı yeme alışkanlığının büyük ölçüde yitirilmesi ve hareketsizlik, hemoroide davetiye çıkardı. Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, “Hastaların çoğu utanıp, tedavi olmaktan çekiniyor. Oysa kimi zaman hemoroid sanılan şey aslında rektum kanseri olabilir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:32 ABONE OL PAYLAŞ

Dünya nüfusunun yüzde 4,4'ünde, Türkiye'de ise 45-65 yaş aralığındaki her 2 kişiden birinde görüldüğü tahmin edilen hemoroid, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmeyle giderek yaygınlaşıyor. Pandemi nedeniyle sağlıklı yeme alışkanlığının büyük ölçüde yitirilmesi ve hareketsizliğin etkisiyle hemoroid vakalarında artış yaşandığını belirten Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, "Hemoroid, toplumumuzda sık görülen, çoğu zaman oluştuğu bölge nedeniyle doktora gitmeye çekinilen, uzun süren kanamalardan dolayı kansızlığa neden olan bir hastalıktır. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, uzun süreli ishal, kabızlık ya da genetik yatkınlık ve gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları ve ofislerin evlere taşınmasının, hastalığın görülme sıklığını artırdığını tahmin ediyoruz. Ancak hasta sayısına ilişkin net bir rakam belirtemiyoruz. Hastaların çoğu utanıp, tedavi olmaktan çekiniyor. Oysa kimi zaman hemoroid sanılan şey aslında rektum kanseri olabiliyor" dedi.

KANAMA VARSA DİKKAT Hemoroid hastalarında hastalığın tipine ve evresine göre çeşitli şikayetler olabileceğine değinen Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, hastalığın belirtileri ve türlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Başlangıçta sadece kanama ile kendini gösteren hemoroid, hastalığın ilerleyen dönemlerinde makatta şişme, ağrı ve kaşıntıya neden olur. Makat bölgesinden kan gelmesinin farklı sebepleri de olabilir. Hemoroid gibi rektum kanseri de kanama yapabilir. Bu nedenle kanamayı dikkate almak gerekir. Hemoroid iç ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır. İç hemoroid, kanama, şişlik, ağrı, ıslaklık ve kaşıntı olarak, dış hemoroid ise ani gelişen şişlik, ağrı ve bazen kanama olarak kendini gösterir. Başlangıçta makatın içinde ve bağırsağın son kısmında oluşan iç hemoroid, hastalık ilerledikçe dışarıya sarkmaya başlayarak belirginleşir. Daha çok ani şişme, sertlik ve ağrı ile ortaya çıkar. İlk evrede kanama ile kendini belli eder. İkinci evrede tuvalet esnasında dışarı çıkar, şişlik ve kanama yapar. Tuvalet sonrası kendiliğinden makat içerisine girer. Üçüncü evrede tuvalet sonrası elle içeri itildiğinde makat içine girer. Makatta şişlik, kanama, ağrı, ıslaklık ve kaşınma yapar. Hastalığın en ağır yaşandığı dördüncü evrede ise tuvalet esnasında dışarı çıkar ancak tekrar içeriye girmez. Kanama dışında ani ağrı, şişme ve nekroze alanlar (doku ölümü) olabilir."