Her 1 dakikada 3 kişide ortaya çıkıyor! Uzmanlar uyardı: "Prostat riskini azaltmak için..."



KIRMIZI ET TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

Uzm. Dr. Kılıçlı, prostat kanserine yakalanma riskini arttıran durumları şöyle sıraladı:

İleri yaşta olmak.

Yakınlarında prostat kanserinin bulunması.

Obezite.

Beslenme alışkanlıklarının kötü olması. Özellikle yüksek miktarda kızarmış ve aşırı pişirilmiş kırmızı et tüketiminin prostat kanserini artırdığı görülmüştür.

Sigara kullanmak.

Az hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak.



HAFTADA EN AZ 3 SAAT SPOR YAPIN

Prostat kanserinden korunmak için Uzm. Dr. Kılıçlı, şunları önerdi: "Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzelerin tüketimi, tahıl kaynaklı yüksek lifli beslenme ve domatesteki birincil antioksidan likopenin hızlı ilerleyen prostat kanserlerinden koruyucu olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Prostat kanseri olan 2 bin 705 erkeğin yer aldığı büyük bir çalışma, haftada en az 3 saat yoğun egzersiz yapan erkeklerde prostat kanserine bağlı ölüm riskinde yüzde 61'lik bir azalma olduğu da ortaya konmuştur."