Her 10 kadından 1’inde çikolata kisti görülüyor

Endometriozisin, rahim iç kısmını saran endometrium dokusunun rahimin dışında yerleşmesi sonucu oluştuğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Seyide Soysal, bu dokunun rahim dışına nasıl yerleştiğinin belirsiz olduğunu; yumurtalıklarda endometrioma (çikolata kisti), karın zarında peritoneal endometriozis, rektovajinal boşlukta derin infiltratif endometriosiz oluştuğunu söyledi.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ) HAMİLELİĞİNİZİN ÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ENGEL OLABİLİR

Endometriozis hastalığının belirtilerine değinen Prof. Dr. Seyide Soysal, "Endometriozis; adet sancısı, ilişki sırasında ve sonrasında ağrı, adet döneminde ağrılı ishal ya da kabızlık ile kendini gösterir. Yalnız hastalar bazen çektikleri acıyı normal adet sancısı zannederek tedavide geç kalabilmektedirler. Bu açıdan rutin muayenelerini aksatmamalarında fayda var" şeklinde konuştu.

HASTALIĞIN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ...



Hastalığın en önemli belirtisinin çocuk sahibi olmakta güçlük olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Seyide Soysal, çocuk sahibi olmakta güçlük şikayetiyle gelen birçok hastada endometriozis olduğunu gözlemlediklerini ve bu açıdan belirtilerin ihmal edilmeden tedavisinin yapılması gerektiğini vurguladı. Hastalığın tedavisinde hastalığın seyrinin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Soysal, "Hastalığın erken teşhisinde ilaç ile şikayetler azaltılabilir fakat hastalık ilerlemişse ve hastanın şikayetleri fazlaysa ameliyat ile tedavisi sağlanır. Endometriozis hastalığında tercih ettiğimiz ameliyat genel olarak laparoskopik (kapalı) ameliyattır" ifadelerini kullandı.