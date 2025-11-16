Her 10 kişiden 1’i hastalığının farkında bile değil! Diyabet gözleri hızla yok ediyor…





KALICI GÖRME KAYBI OLUŞUR

Diyabetin, gözün ağ tabakasında kanamalara ve sarı noktada ödem oluşumuna yol açabileceğini belirten Op. Dr. Akkan, bu durumların zamanında fark edilmemesi halinde kalıcı görme kaybı yaşanabileceğini söyledi. Op. Dr. Akkan, "Erken teşhis edilen vakalarda görme kaybını önlemek mümkündür. Ancak birçok hasta, gözde ciddi hasar oluşana kadar muayeneye gitmiyor. Bu da geri dönüşü olmayan sonuçlara neden oluyor" diye konuştu.



RETİNADAKİ KILCAL DAMARLARI BOZUYOR

Diyabetin gözde en sık neden olduğu hastalık olan 'diyabetik retinopati'nin, görme oranında yüzde 90'a varan kayıplara yol açabileceğini belirten Op. Dr. Akkan, şu uyarılarda bulundu:

"Diyabet, retinadaki kılcal damarların yapısını bozarak hücre kaybına, damar geçirgenliğinin artmasına ve sarı noktada sıvı birikimine neden olur. Zamanla retinada yeni damarlar oluşur, bu damarlar kanayabilir ve göz içinde zar oluşumuna yol açabilir. Sonuç olarak ciddi görme kayıpları ve ağrılı göz tansiyonu artışları meydana gelir."