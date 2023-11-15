Her 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvuruyor

KOAH'ın belirtilerinin ve bulgularının 50'li yaşlarda belirginleşmesinin nedeninin uzun yıllar kronik toza ve dumana maruz kalmanın etkisinden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Eyüboğlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre KOAH'ın 40 yaş üstü yetişkinlerde görülme sıklığının yüzde 20 olduğuna değindi.

Eyüboğlu, "Her 10 KOAH hastasından sadece biri doktora başvurmakta ve doğru tanı alabilmektedir. Türkiye'de bulunan yaklaşık 6 milyon KOAH'lı bireyden sadece 400-600 bininin hastalık tanısına sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin de yüzde 61,5'i KOAH kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

20 YIL BOYUNCA...

KOAH'ın insanlarda yaklaşık 20 yıl boyunca günde bir paket sigara tüketimi sonrasında ortaya çıktığına dikkati çeken Eyüboğlu, KOAH tanısı alan kişilerin çoğunun şu anda ve geçmişte tütün ya da tütün ürünü kullandığını kaydetti. Elektronik sigaraların da akciğerlere sigara kadar hasar verdiğini vurgulayan Eyüboğlu, hastalığın sinsi ilerlediğini, bu nedenle KOAH teşhisinin geç konulduğundan hastaların akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olduğunu vurguladı.

KOAH'a karşı korunmak için hastalığın oluşmasına sebep olacak tüm unsurlardan uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Eyüboğlu, toz ve duman gibi maddelere maruz kalınması durumunda maske kullanılmasını, kırsal kesimde evlerde kullanılan hayvansal ya da bitkisel kaynaklı yakıtların yerine, başka kaynakların kullanılması gerektiğini anlattı. Eyüboğlu, hastalıktan korunmak ve doğru tedaviyi uygulanın önemini vurguladı.