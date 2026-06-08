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Her gün yürüyenlerin vücudunda neler oluyor? Uzmanlar tek tek açıkladı

Son yapılan araştırmalar ışığında konuşan doktorlar, günde yarım saatlik yürüyüşün başta kronik hastalıklarla savaş olmak üzere birçok faydası bulunduğunu açıkladı.

GiriÅŸ Tarihi: 08.06.2026 10:29 PAYLAŞ ABONE OL

Yürüyüş yapmak, kilo vermeye yardımcı olmaktan çok daha fazlası... Günümüzün yoğun temposu spor yapmak için zor ve maliyetli bir hedef gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için en etkili alışkanlıklardan birinin aslında son derece basit olan yürümek olduğunu belirtiyor. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Prevention sitesi uzmanların tavsiyelerine dayanarak düzenli yürümenin faydalarına yer verdi.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Yürüyüş, kalp ve damar sistemini güçlendiren en basit ve erişilebilir egzersizlerin başında geliyor. Düzenli ve tempolu yürüyüş, kan dolaşımını artırarak kalbin daha iyi çalışmasını destekliyor. Bu rutin yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor. Siteye konuşan Dr. Melina B. Jampolis çok uzun saatler boyunca yürümeye gerek olmadığını bunun yerine yaklaşık yarım saatlik düzenli yürüyüş yapmanın yeterli olduğunu ifade etti. "Günde 30 dakika yürüyüş yapmak gerekir" diyen Jampolis "Yürüyüş, kronik hastalık oranlarını azaltabilir" diye sözlerini sürdürdü.