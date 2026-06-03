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Her nefes genetiğinizi parçalıyor! İşte elektronik sigaranın kan donduran etkisi...

Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma özellikle gençler arasında çok popüler olan elektronik sigaranın sağlığa ne denli zararlı olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:05 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 15 milyon çocuk elektronik sigara kullanıyor. Frontiers in Oncology'de yayınlanan araştırmada deneklerin gen aktivitesi incelendi. Çıkan sonuçlara göre elektronik sigara genetiği bozuyor. Bilim insanları düzenli olarak tüketilen elektronik sigaranın kullanıcılarda, kanser, kalp hastalığı ve akciğer rahatsızlıklarıyla ilişkili birçok gen de dahil olmak üzere 3 binden fazla genin aktivitesinde değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle de meyve aromalı olarak pazarlanan elektronik sigaraların gen üzerinde çok daha kötü etki yaptığını saptadı.