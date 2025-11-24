‘Hiçbir şey yapmamak’ kaygıyı azaltıyor! Uzmanlardan şaşırtan açıklama

Psikoterapist Niro Feliciano sosyal medyada başlatılan ‘hiçbir şey yapmama’ akımına destek verdiğini söyledi. Feliciano “Hareketsiz oturup kendinizi meşgul edecek hiçbir şey yapmamak bazen zor olabilir ama zihni sakinleştirip kaygıyı azaltıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:16 PAYLAŞ ABONE OL

Son zamanlarda sosyal medyada bir akım var: Herhangi bir ekrana ve hatta kitaba kasten bakmamayı tercih eden katılımcıların oturup can sıkıntısı yaşarken kendilerini filme aldıkları 'hiçbir şey yapmama' challenge'ı. Kaygı bozukluğu konusunda uzmanlaşan psikoterapist Niro Feliciano'ya göre bu şekilde ara verip, teknolojinin maruz bıraktığı bilgi denizinden ayrılmanın faydaları olabilir. Feliciano, verdiği röportajda şunları söyledi: "Zihinlerimiz sürekli çalışıyor. Bu yüzden ben bu meydan okumayı harika buluyorum, çünkü insanları zihinlerini sakinleştirecek şekilde eğitmeye zorluyor. Ve o dinginlik noktasını bulduğumuzda beyinde ve vücutta çok şey yaşandığını biliyoruz."

YÜKSEK DOPAMİN ALIYORUZ

Feliciano, bildirimleri kontrol etmenin beynimize dopamin ya da başka bir deyişle 'iyi hissetme' hormonu artışı sağladığını ancak her seferinde buna yönelik iştahın daha fazla güçlenmesine neden olduğunu açıkladı. Feliciano "Sosyal medya, kısa mesaj bildirimleri ya da e-postamızı kontrol ederek sürekli olarak gelen yeni bilgilerden yüksek dopamin alıyoruz. Her ne olursa olsun bunlarla dopamini almaya çalışıyoruz çünkü hareketsizliğe tahammül edemiyoruz. Dopaminin yokluğunda neredeyse yoksunluğa giriyoruz" dedi. Bu yeni trendin, sosyal medyayı elimine ederek 'Fomo'yu yani "kaçırma korkusunu" ve böylece kaygı bozukluğunu azaltmayı sağladığını ekliyor Feliciano.