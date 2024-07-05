Hititlerden kalan mucize! 5000 yıldır şifa dağıtıyor: "Akciğerleri temizliyor..."





"HAYAL ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA GÜZEL BİR YER"

Mağarayı görmemenin büyük bir kayıp olduğunu belirten Halise Künyeli ise "İnanılmaz bir yer. İlk defa böyle bir yer gördüm. Hayal ettiğimden çok daha güzel. Çok etkilendim, şimdiye kadar niye gelmedim diye de üzüldüm. Bu mağarayı görmemiş olmak çok büyük bir kayıp. Şifahane gibi muhteşem bir yer. Çok etkilendim" diye konuştu.