İdrar yolu enfeksiyonu en çok bu alanlardan bulaşıyor

İdrar yolu enfeksiyonu ve neden olduğu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, "İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle hijyenik olmayan ve ortak kullanılan havuzlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Ayrıca, idrar yoluna yapılan operasyonlar ve sonda takılması gibi müdahaleler, hijyene yeterince önem verilmemesi, diyabet hastalığı, bağışıklık sistemi yetersizliği gibi nedenlerden de kaynaklanabiliyor. İdrarda yanma, sık idrara çıkma, bazen kötü kokulu ve bulanık idrar yapma, kanlı idrar, yüksek ateş, bel ve kasık ağrısı idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"İDRAR YAPARKEN YANMA VE SIK İDRARA ÇIKMA İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONUNDA EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERDENDİR"

İdrar yolu enfeksiyonunun, idrar yollarının çeşitli mikroorganizmalar ile enfekte olması hali olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ekmekçi, "İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Ayrıca yaşlılarda idrar yollarının normal yapısal bütünlüğünün bozulması idrar yolu enfeksiyonu için bir risk faktörüdür. Bunun dışında tıbbi nedenlerle idrar yollarında idrar sondası bulunanlarda da enfeksiyon daha fazla görülebilir. İdrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma idrar yolları enfeksiyonunda en sık görülen belirtilerdendir. Bazen ateş ve kanlı idrar belirtileri de ortaya çıkabilir. İdrar yolu enfeksiyonu kimi zaman böbrek enfeksiyonuna neden olabilir. Daha ciddi bir tablo olan bu durum 'piyelonefrit' olarak adlandırılır. Bu hastalarda, hafif veya şiddetli bel ve yan ağrısı da görülebilir" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU ZAMAN BASİT BİR İDRAR TETKİKİ VE İDRAR KÜLTÜRÜ İLE TANI KONULUR"

Özellikle hijyenik olmayan havuzların idrar yolu enfeksiyonuna neden olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekmekçi, "İdrar yollarına yapılan müdahaleler de (operasyon, sonda takılması) başka bir enfeksiyon nedenidir. Ayrıca kötü hijyen alışkanlıkları ve enfekte cinsel partner de enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenlerin dışında diyabet, bağışıklık sistemi yetersizliği (kanser hastaları) gibi hastalıklarda belirli bir bulaş olmadan da idrar yolu enfeksiyonu oluşabilir. Öncelikle klinik belirtiler olması durumunda idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenmek gerekir. Bu klinik belirtiler, idrarda yanma, sık idrara çıkma, bazen kötü kokulu ve bulanık idrar yapma, kanlı idrar, yüksek ateş, bel ve kasık ağrısı olarak sıralanabilir. Bu şikayetler ortaya çıktığında hekime başvurulmalıdır. Çoğu zaman basit bir idrar tetkiki ve idrar kültürü ile tanı konulur. Hastanın durumuna göre hekim, bazen kan tetkiki ve ultrasonografi de isteyebilir" diye konuştu.

"ÇOĞU ZAMAN AYAKTAN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ YETERLİ OLUYOR"

İdrar yolu enfeksiyonunun standart tedavisinin, hekim tarafından uygun görünen bir antibiyotik tedavisi olduğunun altını çizen Ekmekçi, "Çoğu zaman ayaktan antibiyotik tedavisi yeterli olmaktadır. Ancak enfeksiyonu ciddi olan veya genel durumu bozuk olan yaşlı ya da bağışıklık sistemi zayıf hastalarda hastaneye yatış gerekebilir. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda bu durumun araştırılması gerekebilir. Sık enfeksiyona neden olabilecek yapısal idrar yolu bozukluklarının varlığında bazen cerrahi müdahalede gerebilir" ifadelerini kullandı.

"HİJYENİNDEN EMİN OLUNMAYAN HAVUZ VE LAVABO GİBİ ALANLARI KULLANMAMAK YARARLI OLACAKTIR"

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında da bilgiler veren Ekmekçi, "Öncelikle hijyeninden emin olunmayan havuz ve lavabo gibi alanları kullanmamak yararlı olacaktır. Ayrıca sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastaların, havuza girdikten sonra veya cinsel ilişki sonrası idrar yapması önerilebilir. Bunun yanında özellikle kadın hastaların temizlik amacıyla genital bölgelerini sabun, duş jeli gibi kimyasal ürünlerle fazla miktarda travmatize ederek yıkamaları tavsiye edilmez. Bu işlem mevcut yararlı bakteriyel floranın bozulmasına neden olarak enfeksiyon riskini artırabilir" dedi.