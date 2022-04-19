İkizlerinden birini kaybetti! Ronaldo’nun acı kaybının ardındaki gerçek… Sebebini uzmanı açıkladı: Ölüm riski 2.5 kat daha fazla…

Ronaldo'nun ikiz bebeklerinden birinin kaybetmesi, oldukça acı verici olsa da hayatta kalan bebeklerine tutunmaya çalıştıklarını açıklayan yazısı, tüm dünyada önemli bir soruyu da gündeme getirdi: "Bebeklerinden biri hayatını neden kaybetti?" Bu konuda merak edilen tüm cevapları veren Doç. Dr. İsmail Alay, önemli bilgiler verdi. İşte Ronaldo'nun bebeğinin kaybı arkasındaki olası nedenler…

İkiz bebek doğumlarında ölüm sebepleri neler olabiliyor?

İkiz gebelikler hem gebelik süreci hem de doğum süreci açısından başlı başına riskli gebelikler olarak tanımlanmaktadır. Tekil gebeliklere göre birçok komplikasyon açısından daha risklidir ve bunların başında da erken doğum riski gelmektedir. İkiz gebeliklerde erken doğuma bağlı ölüm oranlarında artış olabilir. Erken doğum ile ilişkili hastalıklar bebeğin sonraki hayatını da etkileyen sekeller ortaya çıkabilir. Yine gelişme geriliği ve konjenital anomali riski ikiz gebeliklerde daha fazla görülmektedir. İkiz gebelikleri de kendi içinde sınıflandıracak olursak özellikle tek yumurta ikizleri çift yumurta ikizlerine göre gebelik komplikasyonları açısından daha risklidir. Tek bir plasentanın paylaşıldığı bu ikiz gebeliklerde plasenta damarları arasındaki kan alış veriş bozuklukları ikizler arasında gelişme geriliği, vücut ödemi, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açabilecek kadar riskli durumlara yol açabilir. Yine bazı tek yumurta ikizleri hem tek plasentayı paylaşır hem de tek amnion kesesini paylaşırlar ki bunlar ikiz gebeliklerin komplikasyon açısından en riskli grubunu oluşturur.

Gebelik sürecinden sonra doğum sürecine gelecek olursak ikiz gebeliklerde doğum için pozisyon bozuklukları, doğum kanalına giriş anormallikleri ile sık karşılaşırız ve ikiz gebeliklerde sezaryen oranlarının fazla olmasının en büyük nedenlerindendir. Bazen normal doğum sürecinde takip edilen ikiz gebeliklerin doğumunda birinci bebek doğduktan sonra ikinci bebek doğum kanalına istenilen şekilde girmeyebilir, ikinci bebeğin uygun pozisyona gelmesi için müdahale yapmak gerekebilir veya ikinci bebeğin doğumu için biraz beklemek gerekebilir. Bu süre zarfında ikinci bebeğin iyilik halinden emin olmak için kalp atışları yakından takip edilmelidir. Bazen ilk bebeğin doğumundan sonra plasenta yani bebeğin eşinin erken ayrılması nedeniyle de ikinci bebekte kayıplarla karşılaşabilmekteyiz. Çok çok nadir bir durum olmakla birlikte aynı keseyi paylaşan ikiz gebeliklerde duruş bozukluklarına bağlı doğum esnasında kafalarda kilitlenme durumu ortaya çıkabilir ki bu durumda her iki bebeğin de hayati riski ortaya çıkar.

İkiz gebelikler anne sağlığı açısından da bazı riskler barındırır. Gebelik şekeri (gesatsyonel diabetes mellitus) ve gebeliğin hipertansif hastalıkları ikiz gebeliklerde daha sık görülür. Bu durumlar hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz etkleyebilmekte ve bebek ölümlerine yol açabilmektedir.