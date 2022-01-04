İlginç kurallara bir yenisi daha! Kraliyet ailesinde “en yakın arkadaş” yasağı

Prens William ve Kate Middleton'ın altı yaşındaki kızlar, Battersea'de bulunan Thomas Okulu'nda eğitim görüyor. Yılda 18.000 Sterlin (320.000 TL) harcanan bu bağımsız okul, hiçbir yerde rastlayamacağınız kurallara sahip.

"DİĞER ÇOCUKLAR DIŞLANMIŞ HİSSETMEMELİ"

Bu kurallardan biri, yalnızca tek bir en iyi arkadaşı bulunan çocuğun diğer çocuklarda dışlanma hissi oluşturması tehlikesi nedeniyle "tek bir en iyi arkadaşa" sahip olması yasağıyla ilgili. Birkaç öğrencinin iyi anlaşması sorun değilken tek bir arkadaşla yetinme yasağı, hem sosyal yetilerinde zayıflamaya hem de gruplaşarak diğer çocukların dışlanma ihtimalini engellemek üzerine kurulu.

Örneğin; çocuğunuz için düzenlediğiniz partide, tüm sınıftaki çocukları davet etmediğiniz sürece davetiye dağıtma yasağı da bulunuyor. Üstelik okulun her yerinde "Kibar Ol" uyarısı bulunan tabelalar bulunuyor. Kibarlığın ve nezaketin sürekli olarak önemini dile getiren okulun bu politikası, çocukların yetişme sürecinde diğer insanlara karşı davranış büyük önem taşıdığını gösteriyor.