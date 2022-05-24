İlk defa insanlara da enjekte edildi! Kanser hücrelerini doğrudan hedef alarak küçültüyor

Vaxinia olarak bilinen virüs, sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek, çoğaltmak ve öldürmek için genetik olarak tasarlanan bir tür. Hayvanlar üzerinde yapılan testler sonucunda kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas kanseri tümörlerinde boyut küçültmeyi gerçekleştirebildiğini tespit etti.
İmmünoterapiler, belirli kanser türlerinde etkili olsa da, araştırmacılara göre hastaların sıklıkla yeniden nükseden, kanserle mücadele ettiği bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Fakat Vaxinia, hastanın bağışıklık sistemini bu sürece hazırlayarak ve tümörlerdeki PD-L1 adlı bir proteinin seviyesini artırarak immünoterapiyi kansere karşı daha etkili hale getirebilir.
"KANSER HÜCRESİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ UYARIYOR"
Vaxinia, araştırmacılar tarafından bir tür "onkolitik virüs" olarak tanımlanıyor. Bu virüs, doğada bulunan ve özellikle kanserle savaşmak için genetiği değiştirilmiş olarak özel bir tasarım sonucunda ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Imugene Limited tarafından tarafından geliştirildi.
Araştırmanın başındaki Doç. Dr. Daneng Li, önceki araştırmalarının, onkolitik virüslerin bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve kanser hücresini öldürmesi için uyarabildiğini, ayrıca bağışıklık sistemini kontrol noktası inhibitörleri de dahil olmak üzere diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini belirtti.
Li, immünoterapinin gücünü daha da artırmanın zamanı geldiğini ve kanserle mücadelede hastalarının sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını belirtti.
"100 KANSER HASTASI ÜZERİNDE 24 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Faz 1 klinik denemesi, ABD ve Avustralya'daki yaklaşık 10 deneme bölgesinde metastatik (yayılmacı) veya ileri katı tümörleri olan 100 kanser hastası üzerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Planlanan süreçte ise bu denemenin 24 ay sürmesi de beklentiler arasında.
Hastalar, ya doğrudan tümörlere enjeksiyon olarak ya da damara düşük dozda enjekte edilmiş Vaxinia alarak başlayacaklardır. Vaxinia'nın güvenliği kanıtlandıktan sonra, bazı katılımcılara pembrolizumab adı verilen ve bağışıklık sisteminin kansere neden olan hücrelerle savaşma yeteneğini geliştiren bir immünoterapi ilacı da verilecek.
"ÖLÜMCÜL KANSERLERİN TEDAVİSİNDE UMUT VAAT EDİYOR"
City of Hope Cerrahi Onkoloji Sangiacomo Aile Başkanı Yuman Fong genetiği değiştirilmiş virüsün kilit geliştiricisi olarak ilginç bir şekilde, kanser hücrelerinin sonunda kemoterapiye veya radyasyon tedavisine dirençli hale getiren aynı özelliklerin, aslında CF33-hNIS gibi onkolitik virüslerin başarısını artırdığını belirtti. Çok çeşitli ölümcül kanserlerin tedavisi için viraloji ve immünoterapiden yararlanmayı umut ettiklerini de dile getirdi.
Dr. Leslie Chong, Vaxina çalışmasındaki ilk hastanın dozlamasının metastatik ileri katı tümörlerin tedavisinde zorlukla karşılaşan kişiler ve uzmanlar için bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Onkolitik virüslerin yüzyılı aşkın bir süredir kansere karşı mücadelede belirgin olmayan bir silah olarak tanımlanmasının karşısında, bugüne kadarki başarılarının çok sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.
Chong, verdiği örnekte, geçen yıl soğuk algınlığından sorumlu virüslerden birinin, ameliyatla tedavi edilemeyen ilerlemiş cilt kanserinin tedavisinde umut vaat ettiğini de dile getirdi.