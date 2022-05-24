İlk defa insanlara da enjekte edildi! Kanser hücrelerini doğrudan hedef alarak küçültüyor

Bilim insanları, ilk insan hastaya hayvanlardaki katı tümörleri küçülttüğü tespit edilen yeni bir “kanser öldürücü virüs” enjeksiyonu gerçekleştirdiler. Kanser tedavisinde büyük bir dönemeç olan bu çalışma, ilerleyen dönemlerde bu ölümcül hastalığa karşı en büyük silahımız olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:36

Vaxinia olarak bilinen virüs, sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek, çoğaltmak ve öldürmek için genetik olarak tasarlanan bir tür. Hayvanlar üzerinde yapılan testler sonucunda kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas kanseri tümörlerinde boyut küçültmeyi gerçekleştirebildiğini tespit etti. İmmünoterapiler, belirli kanser türlerinde etkili olsa da, araştırmacılara göre hastaların sıklıkla yeniden nükseden, kanserle mücadele ettiği bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Fakat Vaxinia, hastanın bağışıklık sistemini bu sürece hazırlayarak ve tümörlerdeki PD-L1 adlı bir proteinin seviyesini artırarak immünoterapiyi kansere karşı daha etkili hale getirebilir.

"KANSER HÜCRESİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ UYARIYOR" Vaxinia, araştırmacılar tarafından bir tür "onkolitik virüs" olarak tanımlanıyor. Bu virüs, doğada bulunan ve özellikle kanserle savaşmak için genetiği değiştirilmiş olarak özel bir tasarım sonucunda ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Imugene Limited tarafından tarafından geliştirildi. Araştırmanın başındaki Doç. Dr. Daneng Li, önceki araştırmalarının, onkolitik virüslerin bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve kanser hücresini öldürmesi için uyarabildiğini, ayrıca bağışıklık sistemini kontrol noktası inhibitörleri de dahil olmak üzere diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini belirtti. Li, immünoterapinin gücünü daha da artırmanın zamanı geldiğini ve kanserle mücadelede hastalarının sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını belirtti.