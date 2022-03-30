İlkbaharda nasıl beslenmeliyiz?

Artan sıcaklıklarla birlikte yeterli su tüketimini sağlamak büyük önem arz etmektedir. Terleme ile vücuttan atılan suyun mutlaka yerine konması gerekmektedir. İhtiyacımız olan su miktarı kg x 30 ml olarak hesaplanmaktadır. Yani günde ortalama en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Bu ölçüye ek olarak bir diüretik olan çay/kahveden de tükettiğimiz her bir bardak başına fazladan bir bardak da su içmemiz gerekmektedir.

Yeterli posa alımı mutlaka sağlanmalıdır. Günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketimi ile yeterli posa alımı sağlanacaktır. Bu ölçünün de sağlıklı lif kaynakları olan sebze, meyve, kurubaklagil ile karşılanması gerekmektedir. Sağlıklı olması kalorisiz anlamına gelmediği için bu besinlerin de fazla tüketiminden kaçınılmalıdır.

Metabolizmanın çalışmaya başlamasını sağlayan kahvaltı öğünü atlanmamalı, mutlaka yapılmalıdır. Uyandıktan sonra yaklaşık bir saat içinde kahvaltı öğününün yapılması metabolizmaya çalışmaya başla sinyalini göndererek metabolizmamızın yavaşlamasına engel olacaktır. Tüm besin gruplarını içeren dengeli bir kahvaltıyla güne başlanması bizi zinde tutacaktır.

Karbonhidrat tercihimizi kompleks karbonhidratlar olan tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi posa içeriği yüksek besinlerden yana kullanmak tokluk süremizi uzatacak ve ihtiyacımız olan enerjinin karşılanmasını sağlayacaktır. Posa içeriği yüksek ekmeklerin tüketilmesi beyaz ekmeğe oranla kan şekerimizi de daha dengeli bir şekilde yükseltecektir.

Doyma sinyalinin beyine ulaşmasını bekleyip gereksiz kalori alımından kaçınabilmek için yemeklerimizi yavaş yavaş zamana yayarak tüketmemiz gerekmektedir.

Soğuk havalarda evde kaldığımız zamanlarda ihmal edilen fiziksel aktiviteyi hayatımıza tekrar adapte edeceğimiz mevsimin gelmesi ile hareketimizi arttırmamız gerekmektedir. Günlük 30 dakikalık yürüyüşler yapılması, asansör yerine merdiven kullanılması, iş/okul dönüşü erken inip eve yürünmesi fiziksel aktivitemizin artmasını sağlayacaktır.

Her öğünde mutlaka bütün besin gruplarının tüketilmesi büyük önem arz etmektedir. Hem tokluk süremizi uzatacak hem de ihtiyacımız olan besin öğelerinin karşılanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda tek tip beslenmeden uzak, uygulanabilir olması ile diyette sürdürülebilirliğin sağlanması açısından daha faydalı olacaktır.

BAHAR DETOKSU

KAHVALTI ÖNCESİ

2 su bardağı ılık su

KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurta

1 ince dilim beyaz peynir

Bol domates, salatalık, yeşil biber, maydanoz

1 ince dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 porsiyon mevsim meyvesi

1 fincan yeşil çay

ÖĞLE

Izgara tavuk veya ızgara köfte ile hazırlanmış salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış)

1 kupa ayran

ARA ÖĞÜN

1 porsiyon mevsim meyvesi

2 adet tam ceviziçi

AKŞAM

7-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

Bol salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış)

1 kâse yoğurt

1 ince dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN