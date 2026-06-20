İnfertilite tedavisinde en kritik eşik! Uzmanlar uyardı: Bunu yapmayanlar risk altında...



DÜNYADA DA RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

DÜNYADA doğurganlık hızındaki değişimi değerlendiren Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı (TFRM) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ ise, "Dünya genelinde toplam doğurganlık hızında uzun yıllardır devam eden bir düşüş görüyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1950'lerde yaklaşık 5 seviyesinde olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 2,25 seviyesine gerilemiş durumda. Bu tablo yalnızca bireysel değil, toplumsal açıdan da önemli sonuçlar doğuruyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite ile karşılaşıyor. Bu nedenle infertilite konusunda farkındalığın artırılması ve bireylerin doğru bilgiye erişimi büyük önem taşıyor" dedi.



İNFERTİLİTE YALNIZCA KADINLARI İLGİLENDİRMİYOR

İnfertiliteye ilişkin doğru bilinen yanlışlar, kadın ve erkek kaynaklı faktörler ile kadın yaşının infertilite üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "İnfertiliteyi yalnızca kadın ya da yalnızca erkek kaynaklı bir durum olarak değerlendirmek doğru değil. Vakaların üçte biri kadın, üçte biri erkek, üçte biri ise her iki tarafı ilgilendiren veya açıklanamayan nedenlerle ilişkili. Bu nedenle sürecin çift olarak ele alınması gerekiyor" dedi.

KADIN YAŞI ÖNEMLİ

Günümüzde bireylerin daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmaya başladığına da dikkat çeken Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, "Kadın yaşı infertilite açısından kritik faktör olmaya devam ederken, bu konuda erken dönemde doğru bilgiye sahip olmak ve bilinçli planlama önem taşıyor" dedi.