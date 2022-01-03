İsrail ilk vakayı bildirdi! Ülkede “Flurona” salgını alarmı veriliyor

Uzmanlar, bunun yeni bir varyant değil, çifte enfeksiyon durumu olduğunu açıklıyor. Açıklanan raporlarında hastaların semptomları hafif geçirme ihtimali de İsrail'de hastaneye yatan kişinin doğum yapmak için giden genç bir hamile kadın olduğu belirtildi.

"HEM GRİP HEM KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF"

Petah Tikva şehrindeki Beilinson Hastanesi'ndeki jinekoloji bölümü direktörü Arnon Vizhnitser, genç kadın ilk geldiğinde yapılan testte hem influenza hem de koronavirüs testlerinin birlikte pozitif çıktığını belirtti. Aynı zamanda hamile olan hasta kadın, ilk zamanlarda nispeten hafif semptomları olsa da aşısız olduğu da bildirildi.

Profesör Vizhnitser, her iki hastalığın birlikte üst solunum yollarında etkisini göstermesi nedeniyle yoğun bir nefes alma zorluğu ortaya çıkardığını belirtti. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise iki enfeksiyonun bir arada ne kadar ciddi bir hastalık boyutuna ulaşma riski olduğuna dair ilk vakanın incelemeye başlandığı açıklaması geldi.

Hastaneye yatışı yapılan genç kadının ise perşembe günü taburcu olması bekleniyor. Fakat İsrail'daki uzmanlar, her iki hastalığa birden sahip olan kişi sayısının daha fazla olduğunu fakat tespit edilmediğini belirtiyor.